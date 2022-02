Vrouw (37) uit Nieuwpoort vervolgd voor 72.000 euro aan fraude in krantenwinkel in Veurne

Een vrouw (37) uit Nieuwpoort wordt verdacht van zwaar gesjoemel in een krantenwinkel in Veurne voor een bedrag van liefst 72.000 euro. De vrouw, toenmalig echtgenote van de zaakvoerder, stond er achter de kassa. “Ze kraste en valideerde zelf kraslotjes, sjoemelde met de speelpotten van klanten, haalde geld uit de kassa en schreef ook bedragen over naar eigen rekeningen”, pleitte de advocaat van de zaakvoerder. De vrouw moest dinsdag voor de strafrechter verschijnen.

Het koppel was sinds 2013 samen toen de man in 2016 besloot om een krantenwinkel uit te baten op de hoek van de Zuidstraat en Peter Benoitlaan in Veurne, recht tegenover de rechtbank. Begin 2017 werd de zaak officieel overgenomen en zijn vrouw V.V. zou instaan voor de uitbating. In april 2018 liep de relatie evenwel op de klippen en werd ze ‘om dringende redenen’ ontslagen. Het onderzoek startte maanden later.

Soms vijftig kraslotjes per keer ingescand

“Mijn cliënt kreeg plots een ongeruste telefoon van zijn boekhouder, omtrent immense kassatekorten. De vrouw had diverse systemen om niet enkel mijn cliënt, maar ook klanten te bestelen”, pleitte advocaat Dirk Waeyaert. “Zo waren er Lotto-speelpotten met tien mensen waarbij ze het aantal deelnemers verdubbelde tot twintig. Op die manier werd slechts voor de helft winst geboekt en stak ze de andere helft op zak. Ze kraste en valideerde zelf op grote schaal kraslotjes, in de hoop dat ze forse bedragen zou winnen. Ook de Nationale Loterij stelde onregelmatigheden vast, omdat er soms vijftig lotjes per keer ingescand werden”, aldus Dirk Waeyaert.

“Maar dat was niet het enige. Ze stal systematisch geld uit de kassa en voerde dubieuze transacties uit van de bedrijfsrekening naar eigen rekening. Dat geld is dan wel teruggestort, de voorbeelden zijn legio”, besloot de raadsman, die 72.000 euro schadevergoeding vroeg. De procureur trad Dirk Waeyaert bij en vervolgt V.V. voor informaticabedrog, oplichting, loondiefstal en misbruik van vertrouwen. Er werd geen concrete straf gevorderd. “Ik vraag de toepassing van de strafwet”, klonk het.

Verdediging resoluut voor vrijspraak

Advocaat Alain Coulier ging resoluut voor de vrijspraak. “De burgerlijke partij is een dominante man die zijn vrouw inzette als goedkope arbeidskracht over wie hij mentale controle had. Daarnaast was die uitbating een duivenkot. De zaakvoerder, zijn dochter, een stagiair en andere werknemer strompelden er te pas en te onpas binnen. De administratie was een ongelooflijke warboel. De infrastructuur en de kassa waren overigens enorm verouderd”, aldus Alain Coulier.

“Mijn cliënte heeft een lage scholingsgraad en werd er niet wijzer op door dat wanbeheer. Ze is eigenlijk ongeschikt om een krantenwinkel uit te baten, laat staan dat wanbeheer op te lossen. Zelfs toen ze de deur achter zich dichttrok als moegetergde echtgenote, was er van al die aantijgingen geen sprake. Haar partner had tijd genoeg om haar op de vingers te tikken. Een jaar later wordt ze plots een dievegge. Mijn cliënte zegt dat ze nooit een euro op zak heeft gestoken”, ging Alain Coulier voort.

Spookbenadeelden

“De burgerlijke partij probeert het financieel wanbeheer gewoon in haar schoenen te schuiven. Ik vraag mij trouwens af wie die spookbenadeelden zijn inzake die Lotto-speelpotten. Daar is geen enkel bewijs van”, besloot hij.

De rechter velt vonnis op 22 februari.