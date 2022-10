Voormalige advocaat in ‘diepvriesmoord’ nu zelf beticht van oplichting

Het parket van Kortrijk wil een voormalige advocaat uit Hooglede vervolgen wegens oplichting van zijn ex-cliënte. T.N. kocht de woning van zijn cliënte voor 50.000 euro, terwijl het huis veel hoger geschat werd. Opvallend: het gaat om het moordhuis in Gits, waar in 2015 het lichaam van Nederlander Jacob Van den Blink in de diepvries werd aangetroffen.

De zogenaamde ‘diepvriesmoord’ dateert uit het voorjaar van 2014, maar kwam pas aan het licht in 2015. Toen vonden speurders, gealarmeerd door de zoon van Jacob Van den Blink, het lichaam van de man in een woning in de Ajoy Van Deurenstraat in Gits. Uit het verhoor van zijn toenmalige partner Isabel Duthoit bleek al snel dat zij hem vermoord had, met de hulp van een drugsverslaafde man. Duthoit kreeg voor het hof van beroep 24 jaar cel, haar hulpje Olaf Phillipaerts kreeg 20 jaar cel.

Te weinig

Zowel bij het proces in eerste aanleg als tijdens de herneming in beroep werd Isabel Duthoit bijgestaan door haar advocaat T.N. Om de advocatenkosten te dekken, kocht hij haar woning voor 50.000 euro. Veel te weinig, vindt Isabel Duthoit. De woning werd eerder geschat op 125.000 euro. Bovendien zou ook een deel van een erfenis binnen de familie van Isabel Duthoit op frauduleuze wijze op de derdenrekening van haar toenmalige advocaat beland zijn. In 2020 diende Isabel Duthoit dan ook klacht in tegen haar voormalige advocaat.

De moord gebeurde in dit huis in Gits. (archief LK)

Na een gerechtelijk onderzoek is het parket van Kortrijk er eveneens van overtuigd dat het om oplichting gaat. “Wij vragen dan ook de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank”, zegt procureur Tom Janssens. Bovendien zou er nog een andere procedure tegen de voormalige raadsman lopen. Bij de organisatie van een boksgala waar hij bij betrokken was, zouden er eveneens frauduleuze geldstromen opgezet zijn.

De raadkamer in Kortrijk buigt zich vrijdag over het dossier.