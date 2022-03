Vier jaar cel voor mensensmokkelaar die in De Panne betrapt werd met 100 reddingsvesten

Een 39-jarige Fransman heeft in de Brugse rechtbank vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor mensensmokkel.

Rachid A. liep op 17 oktober vorig jaar in De Panne tegen de lamp bij een politiecontrole. In zijn bestelwagen lagen onder meer drie boten, drie buitenboordmotoren, drie pompen en een 100-tal reddingsvesten. Onderzoek wees uit dat de Duinkerkenaar de spullen had opgehaald in Duitsland. Volgens procureur Frank Demeester diende het materiaal om transmigranten te laten oversteken naar het Verenigd Koninkrijk.

A. ontkende elke betrokkenheid bij mensensmokkel. “Geen enkele concrete smokkel kon aan mijn cliënt gelinkt worden”, pleitte meester Joris Van Maele. “Hij kocht die goederen in het kader van zijn job als leurder. Hij koopt en verkoopt van alles en nog wat, zoals Theofiel Boemerang in Suske en Wiske”.

Op vraag van de rechter waarom hij 9.000 euro uitgaf aan de spullen zonder een koper te hebben antwoordde A. dat hij “klanten heeft in Frankrijk, Spanje en Afrika”. De rechter geloofde daar niets van. “Iemand uit Duinkerke hoort sowieso te weten waarvoor dergelijk materiaal ging dienen”, klonk het. (AFr)