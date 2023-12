Verdachte van babymoord in Brugge krijgt jaar cel voor hulp aan phishingbende: slachtoffers zagen 15.000 euro van rekening verdwijnen

Een 24-jarige Bruggelinge, die in de cel zit op verdenking van de moord op haar pasgeboren baby, heeft een jaar effectieve celstraf gekregen voor witwaspraktijken. Claudia D.C. stelde haar bankkaart ter beschikking van een phishingbende. De jonge vrouw tekende wel verzet aan tegen haar veroordeling, maar dat bleek vandaag een maat voor niets.

Op 26 april 2020 verdween in totaal 15.000 euro van de rekening van twee phishingslachtoffers. Onderzoek wees uit dat de buit versluisd werd via de rekening van Bruggelinge Claudia D.C. De 24-jarige vrouw verklaarde dat ze haar bankkaart en code ter beschikking had gesteld van een persoon die ze via via had leren kennen. Op die manier werd ze ingeschakeld als zogenaamde money mule of geldezel.

Het parket daagde D.C. voor de Brugse strafrechtbank waar ze begin juni vorig jaar bij verstek een jaar effectieve celstraf kreeg opgelegd. De jonge vrouw kwam haar veroordeling pas te weten toen ze op 3 januari dit jaar werd opgepakt op verdenking van de moord op haar pasgeboren baby en schuldig verzuim. In de gevangenis, waar ze op vandaag nog steeds vertoeft, tekende ze verzet aan tegen haar veroordeling.

De zaak kwam donderdag terug voor de rechtbank, maar daar moest de advocaat van D.C. toegeven dat de vrouw haar dagvaarding voor de correctionele rechtbank persoonlijk ontvangen had. D.C. had met andere woorden geen geldige reden om bij het eerste proces afwezig te zijn en bijgevolg zal de straf bij de uitspraak op 3 januari normaliter bevestigd worden. Advocaat Kris Vincke liet wel al verstaan beroep te zullen aantekenen.

Intussen loopt het moordonderzoek verder. D.C. beviel op nieuwjaarsdag van een meisje. Enkele minuten later was het kindje dood en verborg de geneeskundestudente het lichaampje op zolder. Daar werd het aangetroffen door een familielid. D.C. houdt tot op vandaag vol dat ze niet wist dat ze zwanger was en dat ze dacht dat het kindje dood ter wereld kwam. Een autopsie wees evenwel uit dat het meisje nog even geleefd moet hebben. (AFr)