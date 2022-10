Veertig maanden cel voor mensensmokkel met zeilbootje in Nieuwpoortse jachthaven

Een 48-jarige Brit heeft voor de Brugse rechtbank veertig maanden celstraf gekregen, de helft met uitstel, voor mensensmokkel. Zijn Franse kompaan kreeg dezelfde straf, maar dan volledig met uitstel.

Op 1 augustus vorig jaar raakte de zeilboot “Rum Runner” in moeilijkheden in de jachthaven van Nieuwpoort. Kapitein Bekir T. (48), een Fransman van Turkse origine, beweerde dat hij alleen aan boord was maar in het ruim bleken vijf Albanezen, twee Iraniërs en een Turk verscholen te zitten. Ze hadden tot 14.000 pond betaald voor hun overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. “En dat terwijl er maar vier reddingsvesten aan boord waren”, stelde procureur Frank Demeester.

Bekir T. gaf toe dat hij de transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk wou smokkelen, maar ontkende dat hij deel uitmaakte van een criminele organisatie. “Die boot was zijn droom”, pleitte zijn advocaat. “Toen hij in Nieuwpoort aan lag gemeerd werd hij door enkele mensen benaderd. Het was een inschattingsfout. Hij zit intussen veertien maanden in voorhechtenis en krijgt nooit bezoek.”

Tijdens de feiten sloeg nog een man op de vlucht. Volgens het parket bracht Isa E., een 48-jarige Brit van Turkse origine, de slachtoffers naar de boot. Hij werd in februari opgepakt in het Verenigd Koninkrijk en werd in mei uitgeleverd. In tegenstelling tot Bekir T. ontkende hij zijn betrokkenheid met klem. “Hij heeft enkel de nacht doorgebracht op die zeilboot”, pleitte zijn advocaat. Het gsm-nummer van E. werd evenwel aangetroffen op de telefoon van het Turkse slachtoffer, dat hem bovendien herkende als de man die hem naar de zeilboot begeleidde.

De rechter veroordeelde Isa E. uiteindelijk tot 40 maanden cel en 64.000 euro boete, allebei voor de helft met uitstel. Bekir T. kreeg 40 maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 64.000 euro, waarvan 16.000 euro effectief. De twee mannen zijn ook voor acht jaar hun burgerrechten kwijt. (AFr)