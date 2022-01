Valsmunters aan de slag in Kortrijkse uitgaansbuurt

De politiezone VLAS vestigt opnieuw de aandacht op drie recente feiten waarbij telkens een (andere) jongeman in een nachtwinkel en in een jeugdcafé in Kortrijk wou betalen met een vals briefje van 50 euro. De feiten gebeurden op vrijdagavond 14 januari 2022 in het centrum van Kortrijk.

Een jongeman kocht in een nachtwinkel een pakje sigaretten en wilde dit betalen met een briefje van 50 euro. De uitbater was echter alert en had door dat het om een vals bankbiljet ging.

Diezelfde avond bestelde een andere jongeman in een café in de Burgemeester Reynaertstraat wat drankjes en betaalde met een briefje van 50 euro. Deze betaling lukte. Even later stelde de uitbater vast dat het om een vals bankbiljet ging. Hij verwittigde meteen de politie.

In hetzelfde café was er even later opnieuw een poging om drie Fanta’s met een vals bankbiljet van 50 euro te betalen, maar de uitbater was uiteraard alert na het eerste feit. Opnieuw werd de politie gealarmeerd.

De politiezone VLAS voert momenteel een onderzoek naar de daders en gebruikt daarvoor zowel de beelden van het cameranetwerk in Kortrijk als de beelden van de privé-camera’s van de nachtwinkel en het café. Alle handelaars in Kortrijk, Kuurne en Lendelede worden nog eens extra gewaarschuwd via de WIN-BIN-SAVE netwerken.

Aan andere handelaars die het slachtoffer zouden zijn van dergelijke feiten, wordt gevraagd om zich te melden bij de politie. Dat kan telefonisch via 1701 of via het e-mailadres 1701@pzvlas.be