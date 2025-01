Valse bankmedewerkers riskeren tot 4 jaar cel nadat ze bejaarde dame geld en juwelen afhandig maken

Drie jongere beklaagden uit het Brusselse riskeren drie en vier jaar effectieve celstraf nadat ze zich valselijk als bankmedewerkers uitgaven en zo een 76-jarige vrouw uit Oostduinkerke beroofden. Ze schreven 2.800 euro van haar rekening over en namen een horloge, armband en iPad mee. “Dergelijke feiten zijn enorm laakbaar en zorgen voor veel psychisch leed bij de slachtoffers”, sprak de procureur.

De intussen bekende oplichtingsvorm van bank-aan-huisfraude deed zich op 21 januari vorig jaar voor bij een 76-jarige dame uit Oostduinkerke. Zij kreeg toen telefoon zogezegd van haar bank dat er van alles mis was met haar bankrekening. Die bank zou medewerkers langs sturen, die iets na middernacht arriveerden. “Er werd 2.800 euro overgeschreven van het bankaccount van de vrouw naar een Nederlandse rekening en er werd haar wijsgemaakt dat ze juwelen beter in een gesloten enveloppe meegaven”, sprak de procureur. “De vrouw gaf daarop een horloge, armband, iPad en haar bankkaarten mee.

Via ANPR-onderzoek naar de witte Volkswagen Golf en telefonieonderzoek kwam de 25-jarige V.D. in beeld. Daarna werden ook de 22-jarige E.B. en de 20-jarige E.A. opgepakt. Die laatste zien wij als de aanstoker van de bende en voor hem vragen we voor het uitmaken van een vereniging, oplichting, hacking, witwassen en informaticabedrog een celstraf van vier jaar. Voor de andere twee vragen we drie jaar cel. Dergelijke feiten zijn bijzonder laakbaar en veroorzaken veel psychisch leed bij de slachtoffers.” De eerste twee verdachten beweren enkel mee te zijn gereden naar zee met de derde en van niets te weten. Zij vragen de vrijspraak. E.A. geeft de feiten dan weer toe maar vroeg de opschorting. Vonnis op 18 februari. (JH)