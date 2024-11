Valse bankmedewerkers opgepakt dankzij alert slachtoffer uit De Haan

De Brugse onderzoeksrechter heeft twee valse bankmedewerkers aangehouden op verdenking van een poging tot oplichting in De Haan. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De jonge Bulgaren konden dankzij een alert slachtoffer ingerekend worden.

Het slachtoffer werd zondag opgebeld door een zogenaamde bankmedewerker, die beweerde dat er verdachte transacties op haar rekening gebeurden. Tijdens dat gesprek kreeg de vrouw allerlei vragen in een poging om haar bankgegevens te achterhalen. De bankmedewerker zei ook dat er een collega zou langskomen om haar te helpen en om haar bankkaart met bijhorende code op te halen. De vrouw rook onraad en verwittigde de politie.

Vrijdag voor raadkamer

Dankzij het alerte slachtoffer kon de lokale politie van Bredene-De Haan een verdachte inrekenen aan haar woning in Klemskerke, een deelgemeente van De Haan. Ook een tweede man werd ter plaatste opgepakt. De verdachte zat even verderop in de straat in een voertuig te wachten.

Na verhoor werden beide verdachten door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot oplichting. Het gaat om een 19-jarige en een 21-jarige Bulgaar, die allebei in België wonen. De raadkamer in Brugge zal vrijdagochtend oordelen of de jongemannen al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.

Oproep

Naar aanleiding van het incident roept de politie op om bij de minste twijfel meteen contact op te nemen via het nummer 101 of 112. “Een echte bank zal nooit op die manier te werk gaan. Het is belangrijk om steeds op je hoede te zijn, zowel bij telefonisch contact als wanneer onbekenden aan de deur staan. Laat geen onbekenden binnen, ook al doen ze zich voor als bankmedewerker”, klinkt het in een mededeling van het parket. Slachtoffers krijgen de raad om hun bankkaart te laten blokkeren door Card Stop, hun bank te verwittigen en aangifte te doen bij de lokale politie.