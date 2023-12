Valse bankmedewerkers op pad in Oostende en Bredene: “Blijf alert, bank zal nooit om je pincode vragen”

De voorbije dagen kreeg de politie van Oostende, maar ook Bredene/De Haan meerdere meldingen binnen van helpdeskfraude van valse bankmedewerkers die slachtoffers maakten in Bredene en Oostende.

De slachtoffers worden gebeld door iemand die zich uitgeeft als medewerker van de bank die zegt dat er verdachte transacties op hun rekening en dat ze iemand naar hun woning zullen sturen om dat te verhelpen. Korte tijd later biedt een persoon zich aan de woning van het slachtoffer aan en vraagt de bankkaart en de pincode, onder het mom nadien een andere bankkaart aan huis te brengen. Uiteraard gebeurt dit niet en stelt het slachtoffer later vast dat er geld van de rekening gegaan is bij afhalingen of aankopen.

Vier feiten

In totaal gaat het in Bredene om zo’n 16.000 euro die buitgemaakt werd bij vier feiten. Er was ook één poging die mislukte omdat het slachtoffer op tijd onraad rook en zei de politie te zullen bellen. In Oostende ging het om zeven gevallen.

De slachtoffers zijn meestal ouderen of kwetsbare personen. Hier ging het telkens om tachtigers.

Blijf alert

De politie roept op om alert te zijn en onmiddellijk naar het nummer 101 te bellen als iemand op die manier contact opneemt met jou. Een bank zal nooit vragen om je betaalkaart op te sturen, zal zeker ook nooit naar je pincode vragen en ze komen ook zeker niet naar je thuis om deze op te halen. De politie onderzoekt de zaak.

De boodschap van Politie Oostende is glashelder: geen enkele bank noch CardStop belt mensen op om telefonisch betaalverrichtingen te doen. “Laat je niet vangen. Als je zo’n telefoontje krijgt, moet je direct inhaken. Argwaan is het sleutelwoord. Als je toch begint te twijfelen, neem dan zelf contact op met je bankinstelling. Wees op je hoede in deze drukke eindejaarsperiode waarin veel (online) aankopen gebeuren.”

Tips!

– De bank zal nooit zomaar iemand langs sturen en zeker niet om bankkaarten op te halen

– Een bankmedewerker vraagt nooit je PIN-code

– Geef nooit bankkaarten mee aan vreemden

– Laat niet zomaar personen binnen die je niet kent

– Breng oudere familieleden die niet actief zijn op sociale media, op de hoogte van deze oplichterspraktijken

Wie alsnog slachtoffer wordt, moet twee dingen doen: meteen contact opnemen met de bank en de rekeningen en kaarten laten blokkeren, en zo snel mogelijk aangifte komen doen bij de politie. Alleen zo is er een kans om geld te blokkeren, eventueel te recupereren en verdachten te strikken.