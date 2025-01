Valse bankmedewerker (19) blijft langer in de cel

Een 19-jarige man blijft een maand langer in de gevangenis op verdenking van poging tot oplichting. De jongeman ging in De Haan samen met een 21-jarige kompaan van deur tot deur als valse bankmedewerker. Die laatste mocht de gevangenis eerder al verlaten met een enkelband.

Politiezone Bredene/De Haan kreeg eind november een melding dat een valse bankmedewerker aan de deur was geweest bij een woning in Klemskerke. Het slachtoffer werd eerst opgebeld door de zogenaamde bankmedewerker en kreeg even later ook bezoek, naar aanleiding van verdachte transacties op de rekening. Bij het thuisbezoek probeerde de 19-jarige man de bankkaart met code op te halen.

Het slachtoffer kon zelf de politie verwittigen en de tiener werd zo op heterdaad aan de woning betrapt. Bovendien bleek dat ook een 21-jarige Bulgaar mee in het complot zat, want even verderop wachtte de twintiger in de wagen als chauffeur.

Raadkamer

Beide heren werden opgepakt en vlogen in de gevangenis. Na de eerste raadkamer werd beslist dat de twintiger de gevangenis mocht verlaten met een enkelband.

De aanhouding van de 19-jarige jongeman werd vrijdagochtend opnieuw verlengd met een maand.