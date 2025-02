Vader (50) en zoon (22) opgepakt na bankkaartfraude, slachtoffer is 81-jarige vrouw

In Middelkerke zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van oplichting. Het gaat om een vader van 50 jaar en zijn zoon van 22 jaar. Beiden deden zich voor als bankmedewerker om zo de bankkaarten met de codes van een 81-jarige vrouw uit Middelkerke in hun bezit te krijgen.

Het blijft een fenomeen die zich veel voordoet tegenwoordig. Valse bankmedewerkers komen langs in de hoop dat mensen naïef zijn en hun bankkaarten met de bijhorende codes overhandigen. Dat gebeurde ook op 10 januari dit jaar. Een 81-jarige vrouw uit Middelkerke werd telefonisch gecontacteerd door iemand die zich voor deed als bankmedewerker. De man stelde haar vragen nadat hij beweerde dat er verdachte transacties werden vastgesteld op haar rekening. De man hoopte zo haar bankgegevens te verzamelen.

Tijdens dat gesprek liet de man verstaan dat een ‘collega’ van hem zou langskomen om haar bankkaarten op te halen. Uiteindelijk verscheen er ook effectief iemand aan de deur van de vrouw die haar bankkaarten meenam. Met die bankkaarten werden verschillende aankopen gedaan en er werd geld afgehaald. Het gaat om een totaalbedrag van 3.800 euro.

Na een intensief onderzoek door de recherche van politiezone Middelkerke werden twee verdachten geïdentificeerd en gearresteerd. Zowel de vader als de zoon werden ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. De 22-jarige zoon werd door de onderzoeksrechter aangehouden, de vader werd vrijgelaten onder voorwaarden. De jongeman verscheen vandaag voor de raadkamer, die zijn aanhouding bevestigde.

De politie en het parket roepen ondertussen op om bij de minste twijfel meteen contact op te nemen via het nummer 101 of 112. “Een echte bank zal nooit op die manier te werk gaan”, klinkt het. “Laat geen onbekenden binnen, ook al doen ze zich voor als bankmedewerker. Wie slachtoffer is geworden, belt best naar Card Stop via 078 170 170 om de bankkaart te blokkeren.”