Uitbater failliete kledingzaak vrijgesproken voor verduistering, ook al liet hij 200.000 euro omzetten in goudstaven

De voormalige uitbater (63) van de failliete kledingzaak Janos in Nieuwpoort-Bad is dinsdag vrijgesproken door de Veurnse strafrechter nadat hij vervolgd werd voor het verduisteren van vennootschapsgoederen.

Het was de curator die ten tijde van het faillissement, september 2020, de politie had verwittigd wegens onregelmatigheden toen er plots geld van zijn bedrijfsrekening verdwenen bleek. Volgens de procureur haalde de man maar liefst 200.000 euro uit zijn zaak toen de boeken dicht gingen. Hij liet het geld omzetten in goudstaven. Volgens de verdediging had de man initieel 200.000 euro privégeld in zijn zaak gepompt om het faillissement af te wenden. Maar toen de ondergang onomkeerbaar bleek, haalde hij die som er opnieuw uit.

Of het netjes was, laat de strafrechter in het midden. Op juridisch vlak bleek er alvast geen probleem, bleek dinsdag bij het vonnis. De vrijspraak drong zich op omdat het een eenmanszaak betrof en omdat het geld werd afgehaald vóór de faillissementsdatum. Voor de gerechtskosten zal de Belgische staatskas moeten opdraaien. (BB)