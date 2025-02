“U hebt het vertrouwen in Justitie beschaamd”: parketjuriste twaalf maanden geschorst voor gesjoemel met examenvragen

De tuchtrechtbank voor magistraten heeft een 33-jarige parketjuriste bij het parket van West-Vlaanderen een schorsing van 12 maanden opgelegd. De jongedame nam vorig jaar deel aan het magistratenexamen maar had voordien de opgave van dat examen gekregen via een jurylid. “Ze heeft het vertrouwen beschaamd dat Justitie in haar stelde en dat in Justitie mag worden gesteld”, klonk het.

De 33-jarige vrouw is al de derde kandidaat van het fameuze magistratenexamen van januari 2024 die een valsspeler blijkt te zijn. In maart maakte de Hoge Raad voor de Justitie, dat het examen organiseert, bekend dat er gefraudeerd was op het examen. Een jurylid, advocaat -generaal C.B. van het parket-generaal in Gent, had de opgave vooraf meegedeeld aan kandidaat N.S., advocaat-stagiair in Brugge en zoon van een magistratenkoppel. Zowel N.S. als C.B. gaven de feiten toe.

Uit het onderzoek bleek eerder al dat ook Luka L., advocate en de dochter van de toenmalige Ieperse afdelingsprocureur Johan L., eveneens vooraf de vragen had gekregen. C.B. had namelijk haar vader opgebeld om de casus van het examen verbintenissenrecht door te spelen. Voor Johan L. vroeg het parket eerder al om het ontslag, maar de tuchtrechtbank nam genoegen met een degradatie. Die beslissing leidde tot onrust binnen de gerechtelijke wereld in West-Vlaanderen.

Koffiebar

Ook voor de parketjuriste vroeg het parket het ontslag. “Als je als parketjuriste al niet eerlijk en integer kan zijn, dan is er voor u geen plaats in de magistratuur”, klonk het. De parketjuriste had tien dagen voor het examen, tijdens een meeting in een Gentse koffiebar, ook de opgave voor het examen strafrecht gekregen van jurylid C.B. “Maar ik had pas op het examen zelf door dat hetgeen hij mij getoond heeft ook effectief de examenopgave was”, hield de jongedame vol.

Dat vond de tuchtrechtbank weinig geloofwaardig. “Hij had u gezegd dat het een kladversie was en dat er aan de grote lijnen niets meer zou veranderen”, aldus het vonnis. De rechtbank tilde er ook zwaar aan dat ze lang talmde om de feiten aan het licht te brengen. “Het is uw ambtsplicht als parketjuriste om bij de bevoegde overheid melding te maken van het strafbaar feit waaraan u en C.B. zich schuldig maakten, zijnde schending van het beroepsgeheim en het faciliteren van private corruptie”, klonk het.

Anderzijds hield de rechtbank er wel rekening mee dat de parketjuriste niet zélf om de casus had gevraagd maar die ongevraagd te zien kreeg én dat het voor haar ook niet evident was om C.B., die een hoge positie bekleedde binnen de magistratuur, aan de galg te praten. Daarom wordt ze niet ontslagen, maar beperkt de tuchtrechtbank de sanctie tot een schorsing van twaalf maanden. De parketjuriste heeft dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen.