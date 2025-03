Twintiger die zich voordeed als valse bankmedewerker mag cel verlaten met enkelband

Een 22-jarige man mag de cel verlaten onder elektronisch toezicht. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend. De man zat in de cel op verdenking van oplichting, informaticabedrog en bendevorming nadat hij 3.800 euro ontvreemdde van een 81-jarige vrouw uit Middelkerke.

Het bejaarde slachtoffer kreeg op 10 januari telefoon van een zogenaamde medewerker van de bank Argenta. De valse bankmedewerker deelde het slachtoffer mee at er vreemde transacties gebeurden op haar rekening. Een collega zou de bankkaarten en bijhorende codes komen ophalen, om zogenaamd erger te voorkomen.

Even later stond de valse bankmedewerker zoals aangekondigd aan de deur om de kaarten op te halen. Met de kaarten van de 81-jarige dame werden in heel Vlaanderen verschillende aankopen en geldafhalingen gedaan. De valse bankmedewerkers ontvreemdden zo 3.800 euro van het slachtoffer. De politie van Middelkerke werd ingelicht en kon uiteindelijk twee mannen, een 50-jarige vader en zijn 22-jarige zoon, linken aan de feiten.

Verdere aanhouding

Het duo werd half februari gearresteerd. De vader mocht na het verhoor bij de onderzoeksrechter beschikken. Zijn zoon bleef in de cel op verdenking van oplichting, informaticabedrog en bendevorming, maar werd dinsdagochtend onder elektronisch toezicht geplaatst door de Brugse raadkamer. Zijn aanhouding werd wel met een maand verlengd.