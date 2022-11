Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar mensenhandel

Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mensenhandel en georganiseerde fraude bij sloopwerken in Kortrijk en Anzegem. Het gaat om een Kortrijkse 26-jarige Roemeen. Eerder kregen nog vier Roemenen in februari twee jaar cel opgelegd voor mensenhandel en zwartwerk.

Midden oktober werd een Roemeense man (geboren in 1979) uit Anzegem door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar mensenhandel door economische uitbuiting, zwartwerk, georganiseerde schijnzelfstandigheid en uitkeringsfraude met het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis.

Ondertussen werd er ook een tweede verdachte opgepakt, een 26-jarige Roemeen uit Kortrijk. Beiden werkten met hun twee families samen en zijn actief in sloopwerken en in bedrijven die afval sorteren. Ze ronselen landgenoten die in de streek in bedenkelijke omstandigheden onderdak kregen. De slachtoffers worden ook onderbetaald voor hun werk.