Twee zwartwerkers betrapt tijdens controleactie van politie met RVA en Arbeidsinspectie

De politie Westkust, de RVA en de Arbeidsinspectie hielden afgelopen maandag een gezamenlijke verkeersactie. Er werd gecontroleerd op twee plaatsen in de Koksijde. Daarbij liepen twee zwartwerkers tegen de lamp en stelde ook de politie verschillende inbreuken vast.

De controles gingen maandag overdag door in de Ten Bogaerdelaan en aan de Wulpenbrug in Koksijde. “De RVA en de Arbeidsinspectie stelden zeven processen-verbaal op”, meldt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Twee processen-verbaal wegens illegale tewerkstelling, zwartwerk dus, vier processen-verbaal voor personen die hun controlekaart niet hadden ingevuld en 1een proces-verbaal voor een persoon die deeltijds werkt maar die niet kon aantonen dat hij binnen het vastgestelde uurrooster aan het werken was. De politie zelf stelde ook verschillende overtredingen vast. Een iemand kreeg een onmiddellijke inning van 1.500 euro wegens het uitvoeren van bezoldigd zakenvervoer zonder de nodige vergunning. En een iemand moest 350 euro ophoesten vanwege een inbreuk met een geplaatste maar uitstekende container die niet in overeenstemming was. Daarnaast waren er zes pv’s van waarschuwing voor vervallen keuringsbewijzen, het niet bij hebben van een rijbewijs of iemand die al enige tijd in België woont maar een Frans rijbewijs heeft.” (JH)