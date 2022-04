Twee Syrische mannen in De Panne opgepakt na vondst tientallen reddingsvesten in auto

In de Panne werden donderdagnacht twee Syrische mannen opgepakt op verdenking van mensensmokkel. In hun voertuig werden tientallen reddingsvesten en een buitenboordmotor gevonden.

Rond 3.30 uur kon een ploeg van politiezone Westkust een voertuig volgen dat hen verdacht leek. Er werd overgegaan tot controle. Aan boord zaten twee Syrische mannen van het geboortejaar 1976 en 1978. Ze wonen beiden in Frankrijk. In hun voertuig werden tientallen reddingsvesten en een buitenboordmotor gevonden. Beiden werden gearresteerd. Het parket heeft besloten om hen bij de onderzoeksrechter voor te leiden op verdenking van mensensmokkel.

Als ze aangehouden worden en in de cel blijven op verdenking van mensensmokkel dan zullen ze later voor de Brugse strafrechter komen want die is in de provincie exclusief bevoegd voor mensensmokkelzaken. Daar riskeren ze zware straffen. De afgelopen maanden kwamen verschillende mensensmokkelaars voor de rechter.

Cameranetwerk

In februari kreeg een 41-jarige Irakees nog vier jaar effectieve celstraf nadat ook hij in De Panne tegen de lamp liep. In zijn wagen zat een opplooibare boot, roeispanen en brandstof. Vorige maand kreeg een 39-jarige Fransman ook al vier jaar cel, de helft met uitstel, nadat in zijn Mercedes Sprinter in De Panne ook 100 reddingsvesten, buitenboordmotore, bootjes en pompen werden gevonden.

De politie Westkust zet al lange tijd in op het tijdig opsporen van vermoedelijke mensensmokkelaars en maakt daarbij gebruik van het ANPR-cameranetwerk. Zo wil het de strijd tegen de zogenaamde smallboats en de levensgevaarlijke overtochten op de Noordzee tegengaan. (JH)