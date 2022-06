Twee luitenanten van bendeleider krijgen tot vier jaar cel na verstikkingsdood 39 Vietnamezen in Zeebrugse koelwagen

In de zaak rond de verstikkingsdood van 39 Vietnamese transmigranten in een Zeebrugse koelwagen hebben twee luitenanten van bendeleider Vo Van Hong drie en vier jaar cel gekregen. De Brugse strafrechtbank legde hen ook fikse geldboetes op.

Op 23 oktober 2019 werden in het Britse Essex de lichamen aangetroffen van 39 Vietnamese vluchtelingen. De slachtoffers, onder wie twee kinderen, kwamen door verstikking om het leven in een koelwagen die daags voordien vertrokken was in het noorden van Frankrijk en via Zeebrugge naar het zuiden van Engeland verscheept was. Begin dit jaar werden achttien beklaagden, vooral Vietnamezen, voor de Brugse rechtbank veroordeeld tot zware celstraffen. Kopstuk Vo Van Hong (45) kreeg vijftien jaar cel. Volgens het federaal parket was zijn bende verantwoordelijk voor minstens 130 transporten.

Twee luitenanten van Van Hong verschenen pas in mei voor de rechtbank omdat ze pas later aan ons land waren uitgeleverd. N. Sy Tai (21) kreeg maandag drie jaar effectieve celstraf en 64.000 euro boete. Volgens het federaal parket was hij een van de uitbaters van een “safehouse” in de Gespstraat in Anderlecht, van waaruit slachtoffers per taxi naar smokkelplaatsen aan de kust werden gebracht. “Minstens acht van de dodelijke slachtoffers waren van daaruit vertrokken”, stelde federaal procureur Valerie Kochuyt.

T. Dinh Long (25), in het dossier bekend als Alex T., werd op 17 juni 2021 ingerekend in Engeland. De man ontkende dat hij de “Alex” uit het dossier is, maar volgens Kochuyt staat zijn rol binnen de criminele organisatie vast. Ze verwees daarbij onder meer naar zijn opvallend lange vingernagels, die beschreven werden door de ondervraagde taxichauffeurs. Na het drama in Essex zette T. zijn smokkelpraktijken verder. Strafrechter Bert Salembier gaf hem vier jaar effectieve celstraf en een geldboete van 120.000 euro.

Aan het federaal migratiecentrum Myria, dat zich burgerlijke partij stelde in de zaak, moeten de twintigers 5.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)