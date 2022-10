Twee jaar cel voor Amsterdams lid van phishingbende en oplichting 235.000 euro

Een 26-jarige Nederlander uit Amsterdam is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar. Hij maakte deel uit van een phishingbende die bij 67 slachtoffers maar liefst 235.000 euro buitmaakte.

De slachtoffers, meestal vrouwen van middelbare leeftijd, kregen telkens via Whats App een bericht in naam van hun zoon. Dat gebeurde onder meer op 24 juli 2020 bij een vrouw uit Kortrijk. “‘Dat de zoon een nieuw telefoonnummer had en dringend een factuur moest betalen. Met de vraag om een bedrag over te schrijven’, zo luidde het bericht”, aldus de openbare aanklager. De slachtoffers tuinden er in. Toen ze vaststelden dat hun zoon dat bericht niet had gestuurd, bleek het gestorte geld al van de rekening verdwenen. Onderzoek van telefoonmasten en SIM-kaarten leidde op 11 februari 2021 naar de woning van Nederlander Ivenildo B. (26). De speurders vonden er de iPhone 5 waarmee de Whats Appen waren verstuurd.

De Nederlander vloog eind 2021 in de cel, eerst in Nederland, na zijn uitlevering in België. Geboeid moest hij zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Een twintigtal slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen hun geld terug. B. gaf toe een beperkte rol te hebben gespeeld bij de phishingpraktijken. “Hij ronselde de ‘money mules’, mensen die bereid waren hun rekeningnummer te laten gebruiken in ruil voor een vergoeding”, aldus zijn advocate. “Maar hij stuurde de berichten niet en benaderde ook geen slachtoffers.”

“Het is nooit de bedoeling geweest zoveel slachtoffers te maken”, aldus B. “Ik weet ook niet wat er met het geld is gebeurd. Ik werd ontslagen en liet me meeslepen. Ik verdiende er zelf maar een paar honderd euro mee. Ik bied mijn excuses aan de slachtoffers aan en wil nog iets van mijn leven maken.” Zijn advocate stoorde er haar aan dat hij als enige van de bende terecht stond. (LSi)