Twee Brugse notarissen geschorst in onderzoek naar financieel gesjoemel

De Brugse notaris en CD&V-gemeenteraadslid Wouter Bossuyt (54) is preventief geschorst door de tuchtraad voor notarissen. Dat bevestigt Jan Sap, CEO van FedNot, de federatie van notarissen. Achterliggend zou een onderzoek gevoerd worden wegens financieel gesjoemel met de derdenrekening van het notariaat, al ontkent Bossuyt dat zelf. “Niemand van het cliënteel heeft hier schade door ondervonden. Het gaat om een conflict tussen mezelf en de andere notaris van mijn associatie”, klinkt het. Ook de andere notaris is preventief geschorst.

Maandagochtend ontvingen alle notarissen uit onze provincie plots een dringend mailtje vanuit de provinciale kamer der notarissen. Gemeld werd dat twee notarissen door de tuchtraad preventief geschorst werden voor een termijn van één maand. Het gaat om notaris Wouter Bossuyt, in oktober nog lijstduwer voor de Brugse christendemocraten en gemeenteraadslid in de provinciehoofdstad, en de andere geassocieerde notaris van het notariaat. Zij mogen een maand lang hun functie niet uitoefenen. De tuchtraad stelde twee vervangers aan die hun taken moeten overnemen.

Jan Sap, CEO van Fednot, de federatie van notarissen, bevestigt de schorsingen. “Die zijn er voor alle duidelijkheid niet gekomen op basis van klachten van cliënten, maar wel op basis van een intern onderzoek. Dat intern onderzoek wordt gevoerd vanuit de West-Vlaamse kamer der notarissen, in samenwerking met het parket. Het is nu afwachten op de resultaten van dat onderzoek”, zegt Sap. In ieder geval is het wel uitzonderlijk dat een notaris, laat staan twéé, preventief geschorst wordt. “Bij mijn weten is er dit jaar nog geen enkele collega preventief geschorst. Het moet dus wel om ernstige vermoedens gaan”, zegt Sap.

Het onderzoek zou draaien rond wanbeheer van de derdenrekening van het notariaat. Dat is de rekening waarop cliënten geld storten, dat dan vervolgens moet doorgestort worden naar anderen. In principe mag een notaris daar niet zomaar mee doen wat hij of zij wenst en net dat zou in dit geval wel gebeurd zijn.

Gevraagd naar een reactie is notaris Bossuyt vrij openhartig. “Ik voel me hier niet lekker bij en voel me beschaamd. Maar ik heb niets te verbergen en heb niets met bedrieglijk opzet gedaan”, zegt hij. “Dit onderzoek is gestart na een klacht van de notaris waarmee ik geassocieerd ben. Ik ga daar verder niet op in, maar zoals in elk huwelijk kan het al eens slecht gaan. Ik ga de vuile was niet uithangen in de pers. Alleen dit: ik ben al 21 jaar notaris, ik heb nog nooit een tuchtsanctie gekregen. Ik ben onschuldig en zie dus ook geen probleem om mijn mandaat als gemeenteraadslid op te nemen”, zegt Bossuyt.

De andere geschorste notaris wenst geen commentaar te geven op het lopende onderzoek. “Ik heb alle vertrouwen in het onderzoek waaraan ik mijn volle medewerking verleen en zal blijven verlenen”, klinkt het.