“Transmigranten moesten het stellen met binnenband als zwemvest”: Duo riskeert vijf jaar cel voor mensensmokkel na betrapping in De Panne

Twee Syriërs riskeren voor de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf voor mensensmokkel. De mannen werden in De Panne onderschept met een rubberboot op een aanhangwagen. Daarin lagen ook vijftien binnenbanden. “Die waren totaal niet geschikt als zwemvest”, foeterde de procureur. “Dat hebben we zelfs getest.”

Op 6 februari controleerde de politie Westkust rond 22.45 uur in De Panne een wagen met Duitse nummerplaten. Op de aanhangwagen – die een Zweedse nummerplaat droeg – stond een opgeblazen rubberboot met daarin vijftien, apart verpakte autobinnenbanden. In een verborgen ruimte troffen de speurders ook nog twee jerrycans met benzine, een trechter en een pomp aan.

Volgens procureur Frank Demeester was het materiaal bestemd voor mensensmokkel. “De binnenbanden moesten dienen als zwemvest”, verduidelijkte hij woensdag. “Maar daarvoor waren ze totaal niet geschikt. We hebben dat zelfs getest in het golfslagbad van een gespecialiseerd trainingscentrum in Oostende. De overlevingskansen op zee zouden heel miniem zijn geweest. Op het moment van de betrapping was het overigens hartje winter.”

Overdreven

De bestuurder van het voertuig, een 43-jarige Syriër uit Duitsland, werd aangehouden en zit nog steeds in de cel. “Op zijn gsm troffen we een chatgesprek aan waarin sprake was van vijftien Oekraïense vrouwen die gesmokkeld moesten”, ging Demeester verder. “Dat er precies vijftien binnenbanden in die boot lagen, kan dan ook geen toeval zijn.”

De advocaat van de bestuurder, Mohamad S., noemde de vordering van vijf jaar cel zwaar overdreven. “Mijn cliënt heeft zélf nooit mensen gesmokkeld”, benadrukte meester Kris Vincke. “Het gaat hier over één dag en één rit. Zijn gsm werd getapt terwijl hij in de cel zat en daaruit blijkt duidelijk dat hij zich erin geluisd voelt. De man die hem vroeg om die boot te vervoeren, kende hij amper drie dagen. Hij wist ook niet dat er binnenbanden in lagen. Hij heeft ook nog een blanco strafblad.”

Medebeklaagde Ahmad S. (26), eveneens een Syriër uit Duitsland, riskeert eveneens vijf jaar cel, maar kwam niet opdagen voor zijn proces. S. volgde het transport vanuit een ander voertuig. De man zit in Duitsland in de cel waar het gerecht hem weigert uit te leveren.

De rechtbank doet uitspraak op 17 januari. (AFr)