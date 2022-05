Transmigranten in koelwagen met briochebrood slaan alarm in Zeebrugge: mensensmokkelaars krijgen twee jaar cel

Twee Irakezen hebben voor de Brugse rechtbank elk twee jaar effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel in koelcontainers. Ze kregen ook allebei een geldboete van 112.000 euro, waarvan 28.000 euro met effectief.

Op 17 februari 2021 haalden de hulpdiensten na een noodoproep acht vluchtelingen uit een koelcontainer in de voorhaven van Zeebrugge. De slachtoffers zaten verborgen tussen 22 paletten briochebrood. Omdat de lading was afgekeurd had de chauffeur de ventilatie afgezet en dreigden de slachtoffers te stikken. Drie dagen later sloegen in Zeebrugge nog eens zes transmigranten alarm vanuit een koelwagen die ze tevergeefs hadden proberen open te breken met een ijzeren staaf.

Het gerecht kon de transporten linken aan een bende die transmigranten met het oog op smokkel samenbracht in een vervallen kasteel in het Franse Rennes. Voor zijn rol in die bende kreeg Irakees Salam O. (21) eerder al vijf jaar effectieve celstraf in Frankrijk. Landgenoot Yaran M. (34) kreeg in hetzelfde dossier achttien maanden cel, de helft met uitstel.

Tijdens het proces voor de Brugse rechtbank hield de procureur rekening met de Franse veroordelingen maar vroeg voor de feiten in Zeebrugge bijkomend twee jaar cel en 112.000 euro boete. De advocaat van M. vroeg tevergeefs de vrijspraak. “Ze werden in Frankrijk al voor deze feiten veroordeeld”, klonk het. “Mijn cliënt wist niet waar deze mensen naartoe gingen.” O. zit nog in een Franse gevangenis en kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)