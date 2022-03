Transmigrant riskeert zes maanden cel nadat twee agenten vallen bij achtervolging in Zeebrugse haven

Een 21-jarige Tunesiër riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor weerspannigheid en het binnendringen van de Zeebrugse haven.

Op 9 februari detecteerde een hondengeleider een transmigrant in een trailer op de terreinen van P&O Ferries in de Zeebrugse haven. Toen de politie de trailer opende sprong Brahim A. naar buiten en sloeg hij op de vlucht. Twee agenten zetten de achtervolging in maar kwamen daarbij ten val.

Ze liepen daarbij lichte verwondingen op. Toen A. uiteindelijk geklist werd probeerde hij ook nog in de hand te bijten van een van de agenten. De man kwam niet opdagen voor z‘n proces. De rechter doet uitspraak op 13 april. AFr