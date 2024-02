Tot vijf jaar cel voor mensensmokkelaars die geklist werden op snelweg in Zedelgem

Een Duitser en een Egyptenaar hebben voor de Brugse rechtbank een fikse celstraf gekregen voor mensensmokkel met bootjes. Hoewel ze de scherpere controles in West-Vlaanderen zoveel mogelijk ontweken, liepen Khairy S. (55) en Mustafa E. (65) tóch tegen de lamp in Zedelgem.

Op 16 augustus vorig jaar werd de Jeep Cherokee van Duitser Khairy S. (55) en Egyptenaar Mustafa E. (65) ’s nachts onderschept op de E403 in Zedelgem. Beelden van camera’s met nummerplaatherkenning wezen uit dat het voertuig al verschillende keren in België was geweest. “Het legde telkens dezelfde route af”, verduidelijkte procureur Frank Demeester. “Vanuit Duitsland reed het via Wallonië richting Noord-Frankrijk. Zo hoopten ze de verscherpte controles in West-Vlaanderen te ontwijken.”

Op hun terugweg kozen de twee evenwel voor een andere route, met de gekende gevolgen. In de wagen werd geen nautisch materiaal aangetroffen, maar S. gaf toe dat hij al drie keer dergelijke spullen naar Frankrijk had gebracht. Per rit kreeg de Duitser 500 euro. Naar eigen zeggen wist hij niet om welk materiaal het ging. “Al was de benzinegeur hem wel opgevallen”, aldus de procureur.

Khairy S. werd vervolgd voor 70 ritten en kreeg donderdag vijf jaar cel, waarvan een jaar met uitstel. Als autohandelaar zou hij tijdens de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt. “Hij kampte ook met een cocaïneverslaving”, pleitte meester Laura Van Renterghem. Mustafa E. leverde hand- en spandiensten om zijn heroïneverslaving te bekostigen. Hij kreeg 48 maanden cel, waarvan elf met uitstel. De twee zijn ook voor tien jaar hun burgerrechten kwijt. (AFr)