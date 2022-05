Tot vier jaar cel gevorderd voor twee jonge Vietnamezen in zaak van 39 gestikte vluchtelingen in Zeebrugse koelwagen

In de zaak rond de verstikkingsdood van 39 Vietnamese transmigranten in een Zeebrugse koelwagen zijn maandag nog twee verdachten voor de Brugse strafrechtbank verschenen. Het federaal parket vroeg drie en vier jaar cel voor de Vietnamese twintigers, die aanzien worden als luitenanten van bendeleider Vo Van Hong. Die kreeg in januari al vijftien jaar cel.

Op 23 oktober 2019 werden in het Britse Essex de lichamen aangetroffen van 39 Vietnamese vluchtelingen, onder wie twee kinderen. De slachtoffers vonden de dood in een koelwagen die daags voordien vertrokken was in het noorden van Frankrijk en via Zeebrugge naar het zuiden van Engeland verscheept was. Onderzoek wees uit dat de slachtoffers door verstikking om het leven waren gekomen.

Op 19 januari werden achttien beklaagden, hoofdzakelijk Vietnamezen, door de Brugse rechtbank veroordeeld tot zware celstraffen. Kopstuk Vo Van Hong (45) kreeg vijftien jaar cel. Volgens het federaal parket was zijn bende verantwoordelijk voor minstens 130 transporten.

Apart berecht

Omdat ze pas later aan ons land werden uitgeleverd konden twee luitenanten van Van Hong pas maandag voor de Brugse strafrechtbank verschijnen. “In een zaak met zovele doden vonden we het belangrijk dat ze zelf aanwezig konden zijn op het proces”, verduidelijkte federaal procureur Valerie Kochuyt. “Daarom worden ze apart berecht.”

N. Sy Tai (21), die in december 2020 opgepakt in Engeland, riskeert drie jaar cel en 64.000 euro boete. Volgens Kochuyt was hij een van de uitbaters van een “safehouse” in de Gespstraat in Anderlecht, van waaruit slachtoffers per taxi naar smokkelplaatsen aan de kust werden gebracht. “Minstens acht van de dodelijke slachtoffers waren van daaruit vertrokken”, stelde ze. “Een van de taxichauffeurs omschreef de beklaagde als een ‘vaste klant’.”

T. Dinh Long (25), in het dossier bekend als Alex T., werd op 17 juni 2021 ingerekend in Engeland. De man ontkent dat hij de “Alex” uit het dossier is, maar volgens Kochuyt staat zijn rol binnen de criminele organisatie vast. “Dat bewijzen de berichten op zijn GSM. Bovendien werden zijn opvallend lange vingernagels door een van de ondervraagde taxichauffeurs beschreven.” Valerie Kochuyt tilde er zwaar aan dat T. ook na het drama in Essex zijn smokkelpraktijken verderzette en vroeg vier jaar cel en 120.000 euro boete.

Vrijspraak

Silke Brutin, de advocate van N. Sy Tai, kon zich vinden in de gevorderde celstraf. Begrijpelijk, aangezien een van de andere luitenanten van Vo Van Hong tijdens het eerder proces tien jaar cel kreeg. “Mijn cliënt betwist wel dat hij beslissingen nam”, pleitte ze. “Hij zat zelf te wachten om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan.” Jorn Verminck, de advocaat van T. Dinh Long, vroeg de vrijspraak. “Hij was zelf op zoek naar een beter leven en besefte niet dat er sprake was van mensensmokkel”, stelde hij. De rechtbank doet op 13 juni uitspraak. (AFr)