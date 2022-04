Torhoutenaar met verstandelijke beperking riskeert een jaar cel voor zijn rol als geldezel

Een 28-jarige Torhoutenaar met een lichte verstandelijke beperking riskeert in de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf voor witwaspraktijken.

Op 20 juli en 3 augustus 2020 maakte een phishingbende enkele duizenden euro’s buit bij twee slachtoffers. Het geld werd via de rekeningen van diverse zogenaamde money mules of geldezels versluisd. Op die manier kwam ook 1.360 euro terecht op de rekening van C.L. De bende haalde het geld meteen weer af in Torhout en Antwerpen.

L. bekende dat hij zich door de bende liet rekruteren als geldezel. De Torhoutenaar liep eerder al een veroordeling op voor diefstal. De verdediging wees op de verstandelijke beperking van de jongeman, die de emotionele leeftijd zou hebben van een driejarige. “Veel mensen weten dat hij geen nee durft zeggen en maken daar misbruik van”, pleitte advocate Daphné Dumery.

Volgens C.L. zou de bende ermee gedreigd hebben zijn woning in brand te steken als hij niet meewerkte. De verdediging vroeg om hem een werkstraf op maat op te leggen. De rechter doet uitspraak op 12 mei. (AFr)