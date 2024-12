Tiener die aan rotvaart over snelweg in Ieper scheurde riskeert forse celstraf voor mensensmokkel

Een 19-jarige Duitser riskeert voor de Brugse rechtbank drie jaar cel, eventueel met uitstel, voor mensensmokkel met bootjes. Mohamed A. werd gepakt met een wagen vol nautisch materiaal, maar hij beweert dat hij niet wist waarvoor dit diende.

Op 23 mei werd de beklaagde onderschept op de A19 in Ieper. “Met een snelheid van 180 kilometer per uur scheurde hij als een razende over de autosnelweg”, verduidelijkte de procureur. De politie kon Mohamed A. onderscheppen en vond in zijn wagen allerhande nautisch materiaal zoals jerrycans, een buitenboordmotor, een propeller, een pomp en een rubberboot vol mankementen.

De Duitser beweerde dat zijn oom wou bezoeken in Parijs, maar de gegevens van zijn gps wezen uit dat hij onderweg was naar een adres in Poperinge. Verder onderzoek toonde aan dat de Mercedes in de maanden voordien al zeventien verdachte verplaatsingen had gemaakt op Belgisch grondgebied.

Naar eigen zeggen had A. de wagen gekregen van een kennis en moest hij in ruil het materiaal afleveren in Frankrijk. Hij had hiervoor 200 euro gekregen. “Maar de uitlezing van zijn gsm toonde aan dat hij opzoekingen deed naar de legaliteit van dergelijke vervoer. Bovendien had hij op 26 april en 16 mei al gelijkaardige transporten uitgevoerd”, aldus de procureur.

Tijdens zijn herverhoor gaf A. uiteindelijk toe dat op Snapchat was ingegaan op een advertentie. Hij zat al twee maanden zonder werk en had aan de twee eerdere transporten 450 euro verdiend. De procureur vroeg drie jaar cel, eventueel met uitstel.

De verdediging stuurde aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt wist niet dat dat materiaal voor mensensmokkel diende”, pleitte meester Elise Standaert. “Hij had niet door dat hij met iets strafbaar bezig was. Het crimineel opzet ontbreekt.” De beklaagde kreeg ook het woord. “Excuses dat ik zo dom ben geweest”, stelde hij.

De rechtbank doet uitspraak op 5 februari. (AFr)