Tien jaar cel en ruim miljoen euro boete voor kopstuk van mensensmokkelbende

Het hof van beroep in Gent heeft een 42-jarige Brit met Kosovaarse roots veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en ruim 1,1 miljoen euro boete als spilfiguur in een groot Albanees mensensmokkelnetwerk. In totaal zou de bende minstens 143 vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk gebracht hebben.

Het onderzoek ging in 2019 van start, toen de politiezone Spoorkin verschillende Albanezen aantrof in de streek rond Veurne. De hoofdverantwoordelijke zat in het Verenigd Koninkrijk en werkte samen met enkele mannen in België die in zijn opdracht alles coördineerden op Belgisch grondgebied. In totaal was de bende van januari 2018 tot eind augustus 2019 verantwoordelijk voor minstens zestig smokkels. Vooral in de zomer van 2019 waren ze erg actief. Tijdens die transporten werden minstens 143 mensen binnengeloodst in het Verenigd Koninkrijk. Adriatik H., een Brit van Kosovaarse origine, werd door het Openbaar Ministerie als de spilfiguur gezien. De slachtoffers moesten ook pas bij aankomst in Engeland betalen.

H. kreeg bij verstek tien jaar cel, maar ging in beroep. Zijn advocaat bleef ontkennen dat hij er iets mee te maken had. Maar volgens de procureur-generaal ging het om een grootschalige criminele organisatie van Albanezen met een Gentse en een Brusselse cel. Ook leden van zijn dichte familie waren lid van de organisatie. “Alle wegen leiden naar hem”, zei de procureur-generaal. Hij vorderde opnieuw tien jaar cel. “Dat is nog geen maand per slachtoffer!” Het hof volgde die stelling en sprak ook een boete uit van 1.14400 euro, zijnde 8.000 euro per slachtoffer. Het hof beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. (OSM)