Tafelschuimer pleegt ondanks inreisverbod nieuwe feiten: zes maanden cel

Een 52-jarige Nederlander is al 32 keer in ons land betrapt toen hij ging tafelen in een restaurant zonder te kunnen betalen. Hij maakte het zo bont dat hij een inreisverbod kreeg om nog naar België te komen maar werd in april weer betrapt in Koksijde. Hij kreeg nu zes maanden effectieve celstraf.

De 52-jarige Nederlander Leonard T. is intussen goed gekend bij justitie en heel wat horecazaken. De man verblijft officieel in het Duitse Düsseldorf maar komt met de regelmaat van de klok naar ons land afgezakt. Daarbij gaat hij tafelen in restaurants maar kan steevast de rekening niet betalen. Zo pleegde hij al 31 feiten en werd daarvoor al drie keer veroordeeld door een strafrechter. Hij verbleef hier ook telkens illegaal.

Door onder andere die feiten en om te verhinderen dat hij nog zou toeslaan kreeg hij op 28 april vorig jaar van de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel om ons grondgebied te verlaten. Hij kreeg ook een inreisverbod van drie jaar opgelegd om België nog binnen te komen. Daar trok hij zich niets van aan. Op 26 april dit voorjaar ging hij opnieuw tafelen in een restaurant in Koksijde en liet zich goed van de kaart bedienen. Nadien meldde hij doodleuk dat hij niet kon betalen. De man werd opnieuw opgepakt. Omdat hij dat bevel negeerde krijgt hij nu zes maanden effectieve celstraf opgelegd van de strafrechter in Veurne. (JH)