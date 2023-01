Tafelschuimer aan het werk in De Haan, politie start onderzoek: “De man overnachtte hier een week en feestte mee tijdens oudejaarsavond”

In De Haan is een tafelschuimer aan het werk. De man bezoekt verschillende horecazaken in de badplaats en deelgemeente Wenduine om er daarna te vertrekken zonder betalen. De politie is een onderzoek gestart. ”Had hij betaald, dan was hij nog sympathieker geweest”, klinkt het bij een van de slachtoffers.

Op sociale media en meerbepaald in de Facebookgroep ‘Je ziet van den Noane… Omdat iederein ier welkom is’ circuleren foto’s van een man van midelbare leeftijd. De man zou volgens de berichten verschillende horecazaken in De Haan en Wenduine bezocht hebben. Op zich niets verkeerd, ware het niet dat de man telkens ‘vergat’ om zijn rekening te betalen bij het buitengaan.

Dat gebeurde onder meer bij Hotel Les Mouettes in Wenduine. “De man staat hier met een openstaande rekening van maar liefst 910 euro”, vertelt Joeri Van Doninck (36) die als vierde generatie binnen de familie de zaak runt met zijn zus Joyce (35). “Hij kwam hier toe op 30 december. Hij deed zich voor als ingenieur in de bouw en zou binnenkort aan de slag gaan in Heist en Oostende. Hij kwam naar eigen zeggen enkele dagen voor hij aan de slag moest om wat uit te rusten. De man kwam heel spontaan over en leek me niet meteen het type dat aan de grond zou zitten of geen dak boven het hoofd zou hebben.”

De man overnachtte er uiteindelijk zeven nachten en feestte op oudejaarsavond goed mee. “Hij at en dronk hier zeven dagen lang en liet ze op oudejaarsavond ook goed vloeien”, vervolgt Joeri. “Hij maakte hier zelfs vrienden en feestte gewoon mee met andere mensen die hier verbleven. Opeens was de man verdwenen en toen we in zijn kamer gingen kijken, zagen we een factuur van een nabijgelegen hotel liggen. Toen we dat hotel contacteerden, bleek hij ook daar niet betaald te hebben.”

Het gaat dus niet om een alleenstaand geval. “Hij ging ook al eten in enkele bistro’s en restaurants in de buurt, ging een appartement huren bij enkele agences en ging op hotel. Hij weet dus perfect waarmee hij bezig is, alleen weet hij niet dat hij daarvoor ook moet betalen. Nochtans is de man heel sympathiek. Moest hij betaald hebben, dan was hij nog sympathieker geweest. Ik ben me er echter van bewust dat ik mijn geld niet meer zal zien”, aldus Joeri.

Joeri diende klacht in, net als sommige andere gedupeerden. “Er zijn inderdaad klachten binnen gekomen in verband met een tafelschuimer”, bevestigt commissaris Dennis Goes, woordvoerder van politiezone Bredene/De Haan. “We kunnen voorlopig alleen maar meedelen dat er een onderzoek gestart is en dat onze diensten ermee bezig zijn.”