Tachtiger riskeert jaar cel nadat hij huurcontract vervalst: “Hij is een notoir oplichter”

Een 80-jarige man huurde in Knokke-Heist een studio als vakantieverblijf, maar vervalste het huurcontract zodat hij toch zijn domicilie er kon zetten. Bovendien kon Claude B. zo een financiële tussenkomst vragen bij het OCMW. De man riskeert voor de correctionele rechtbank een jaar effectieve celstraf voor schriftvervalsing.

Claude B. huurde in het voorjaar van 2024 een studio op het Canadasquare in Knokke-Heist. De tachtiger wist dat hij er zijn domicilie niet mocht zetten, maar besloot dat via een omweg toch te doen. B. Vervalste het contract, kon zich op die manier toch domiciliëren én vroeg een financiële tussenkomst bij het OCMW van Bredene. De tachtiger is geen onbekende voor het gerecht, want de man heeft al 58 veroordelingen op zijn kerfstok staan. “Hij is een notoir oplichter”, zei de procureur die een effectieve celstraf van een jaar vorderde wegens schriftvervalsing. B. kwam bovendien zelf niet opdagen voor zijn proces.

De rechtbank doet uitspraak op 22 april.