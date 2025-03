Stadsbestuur Lo-Reninge waarschuwt voor phishing-mail

Het stadsbestuur van Lo-Reninge waarschuwt via haar Facebookpagina en website voor een frauduleuze mail.

“We kregen al enkele meldingen van inwoners in verband met een mail die ze hebben ontvangen van ‘Leroy & Partners Gerechtsdeurwaarders’ met de vraag om onmiddellijk de achterstand voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting over 2024 te betalen”, luidt het. ”Het gaat hier om een phishing-mail. We raden de mensen die zo’n mail hebben ontvangen aan daar niet op in te gaan en de mail onmiddellijk te verwijderen.”