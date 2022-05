Spruitjeskweker uit Vlamertinge krijgt 120 uur werkstraf voor huisjesmelkerij en zwartwerk

De zaakvoerder van een spruitjeskwekerij in Vlamertinge heeft in de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor zwartwerk en huisjesmelkerij ten aanzien van veertien Poolse arbeiders.

De zaak kwam op 24 september 2020 aan het licht toen de politie melding kreeg van twee Polen die de nacht hadden doorgebracht onder een trap van een rusthuis in Ieper. De mannen, waarvan er een ziek was, verklaarden dat ze werkten op het landbouwbedrijf van M.H. in Vlamertinge. Maar ze waren er weggelopen omwille van de erbarmelijke omstandigheden van hun verblijf. “De kakkerlakken kropen overal in het rond”, stelden ze.

Het gerecht opende een onderzoek naar mensenhandel en op 22 oktober 2020 vielen politie en inspectie binnen op het bedrijf, dat zich specialiseert in de spruiten- en kolenteelt. Van uitbuitingspraktijken bleek uiteindelijk geen sprake, maar volgens het arbeidsauditoraat bracht de controle wel zwartwerk en huisjesmelkerij aan het licht. “De Poolse werkkrachten verbleven in een oude loods die na de controle onbewoonbaar werd verklaard”, verduidelijkte de arbeidsauditeur.

Pools geleerd

Volgens de verdediging is de situatie intussen geregulariseerd. “De arbeiders werden na de controle in een bungalowpark ondergebracht”, pleitte meester Kris Vincke. “Intussen werd de loods in orde gebracht. Dat gebouw was destijds nog gezet door de vader van mijn cliënt, maar was niet afgewerkt geraakt. Van huisjesmelkerij was geen sprake. Geen enkele arbeider heeft ooit zijn beklag gedaan. Ze werden trouwens goed betaald. Mijn cliënt en zijn vrouw leerden zelfs Pools om met hen te kunnen communiceren.”

M.H. gaf wel toe dat enkele arbeiders niet gemeld waren bij de RSZ. “Maar dat was louter een administratieve vergissing”, pleitte Vincke. Maar de rechter achtte zowel de sociale inbreuken als de huisjesmelkerij bewezen. De procureur vroeg een jaar cel, maar de rechter hield het op een werkstraf. Als M.H. die niet correct uitvoert krijgt hij alsnog een jaar cel. (AFr)