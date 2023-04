Slechts één speler beschuldigd van oplichting casino Middelkerke in beroep: “Hij had dat geld niet nodig!”

Het hof van beroep in Gent moet uitmaken hoeveel enkele frauduleuze croupiers en betrokken spelers het casino van Middelkerke afhandig maakten. Slechts één speler ging in beroep tegen zijn straf. “Hij had dat geld niet nodig.”

In het casino van Middelkerke speelden een viertal croupiers onder één hoedje met enkele klanten. Normaal maakt de croupier bij roulette tijdig duidelijk dat er geen geld meer ingezet mag worden met de bekende woorden ‘rien ne va plus’. Bij die croupiers gebeurde dat erg laat, zodat de spelers nog geld konden inzetten toen het balletje al gevallen was. Op die manier werd dus altijd gewonnen. Pas in april 2015 kwam het vernuftige systeem aan het licht, toen bleek dat het aantal klanten van het casino gelijk bleef maar de boekhouding almaar grotere tekorten vertoonde. Er klopte iets niet. Waarop de manager besliste om de camerabeelden aan de speeltafels te analyseren.

Vier croupiers en tien klanten werden vorig jaar in Brugge veroordeeld, maar kregen geen straf. De fraude zou tussen 2008 en 2015 hebben plaats gevonden. Omdat het strafonderzoek zeven jaar aansleepte kreeg geen van allen een straf. Wel moeten ze het frauduleus gewonnen bedrag terugbetalen. Er was sprake van 2,8 miljoen euro, maar de rechter in Brugge kende slechts een provisie van één euro toe. Hierdoor moet het hof van beroep zich opnieuw over de zaak buigen, maar enkel wat betreft het bedrag dat deel uitmaakt van de oplichting. Voor het hof werd door advocaat Pieterjan Dens gevraagd een nieuwe deskundige aan te stellen om klaarheid te scheppen.

Rode Duivel

“De bedragen die circuleren liggen veel te ver uit elkaar sommige verslagen zijn onleesbaar en niet te begrijpen.” Bovendien is zijn cliënt ook de enige die de fraude betwist. “Hij is de oom van een Rode Duivel die zijn familie ondersteunt. Hij had dat geld helemaal niet nodig!” Maar de procureur-generaal vindt het eigenaardig dat hij vòòr 2011 amper geld won in het casino, maar vanaf dan vijf jaar op rij in totaal ruim 80.000 euro won. “In 2008 won je eens een paar duizend euro, in 2009 verloor je een paar duizend euro en in 2010 speelde je break-even. Terwijl je dan plots 5.400 euro wint in 2011, 5.400 in 2012, liefst 32.000 in 2014 27.000 euro en in 2015 nog eens 11.000 euro. Dat was geen lucky day, ook geen lucky year, maar liefst vijf lucky years op een rij!”

Daarnaast was zijn speelstijl in het casino van Blankenberge ook totaal anders dan in Middelkerke, net als bij andere croupiers die niet mee in het complot zaten. “Dat hij niet wist dat hij in de winst deelde, is ongeloofwaardig. Er is teveel toeval. Ten andere zijn die croupiers ook geen weldoeners!” De advocaten van het casino wijzen er ook op dat de neef van de man in 2011 amper 16 jaar was. “Zoveel zal hij nog wel niet hebben bijgebracht! Bovendien gaat het om een neef, niet eens een direct familielid.”

Het hof zal op 17 mei oordelen of een nieuwe deskundige zal aanstellen om het frauduleus gewonnen bedrag te begroten en of eventuele nieuwe verhoren van getuigen en confrontaties moeten plaatsvinden. (OSM)