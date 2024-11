Sjoemelende boekhouder Boudewijn Seapark lichtte ook tientallen ouderen op: “Die 1,2 miljoen euro? Allemaal vergokt”

De ideale schoonzoon, maar ook een gladde praatjesmaker. Zó omschrijven tientallen gedupeerden oplichter S.D. (45). De Oostendenaar zou zijn slachtoffers minstens 1,2 miljoen euro lichter hebben gemaakt via crowdfunding. Na zijn vrijlating in dit dossier verduisterde hij ook nog eens 93.000 euro als boekhouder van Boudewijn Seapark. “Zijn gokverslaving deed hem de das op”, aldus zijn advocaat.

Jarenlang baatte S.D. een computerwinkel uit in Oostende. De zaken gingen goed en om de winkel uit te breiden startte hij een crowdfunding op. Tientallen mensen, veelal ouderen die klant waren in zijn zaak, stopten de veertiger grote sommen geld toe. Volgens het parket gaat het om minstens 1,2 miljoen euro. D. beloofde zijn slachtoffers tot wel dertig procent rente. In september 2021 ging hij uiteindelijk failliet. Van de beloofde investeringen kwam niets in huis. S.D. had al het geld verbrast aan zijn gokverslaving.

Na een klacht van een gedupeerde werd S.D. eind maart 2022 opgepakt, maar al snel kwam hij weer vrij onder voorwaarden. Hij ging toen aan de slag als boekhouder van Boudewijn Seapark en hij maakte van die positie misbruik om liefst 93.000 euro te verduisteren van het Brugse pretpark. Het was een alerte medewerker die het gesjoemel op het spoor kwam. S.D. werd opgepakt en werd op in september 2022 alsnog aangehouden.

Ideale schoonzoon

Eind januari vorig jaar kwam S.D. opnieuw voorwaardelijk vrij. Hij ging toen in behandeling voor zijn gokverslaving. Woensdag verscheen hij voor de Brugse strafrechtbank waar 22 gedupeerden zich burgerlijke partij stelden. Sommigen verloren meer dan 90.000 euro. “Hij deed zich altijd voor als de ideale schoonzoon”, vertelde een gedupeerde dame uit De Haan. “We kenden hem van zijn winkel en vertrouwden hem. Hij reed rond in een chique Audi en had altijd grote pakken geld op zak.”

Alle slachtoffers kwamen met een gelijkaardig verhaal. Sommigen stopten hem al hun zuurverdiende spaarcenten toe. “Met zijn gladde praatjes en beloftes van tien tot wel dertig procent rente trapten we er met ogen open in”, ging het slachtoffer verder. “Toen we onraad begonnen te ruiken en uitleg kwamen vragen in zijn winkel paste het niet of gaf hij voorrang aan een andere klant. Uiteindelijk werd duidelijk waarom. Ik denk niet dat we ooit een euro zullen terugzien.”

Beroepsverbod

Procureur Saskia Schepens vroeg veertig maanden voorwaardelijke celstraf. “Het is onvoorstelbaar hoeveel slachtoffers hij maakte”, fulmineerde ze. “Het is duidelijk waar al het geld naartoe is. Op vijf jaar tijd vergokte hij 1,2 miljoen euro. De beklaagde had nooit de intentie om dat geld te investeren of terug te betalen. De belangrijkste voorwaarden zijn dan ook de slachtoffers vergoeden en zijn gokverslaving verder aanpakken. Die veertig maanden cel zijn een stevige stok achter de deur.”

De advocaat van D. kon zich vinden in een voorwaardelijke celstraf. “Sinds zijn vrijlating leeft mijn cliënt de voorwaarden goed na”, pleitte meester Jonas Van Oyen. “De crowdfunding dateert al van 2010, vele jaren vóór de start van de feiten in 2016. Hij had initieel wel degelijk de bedoeling om dat geld te investeren in zijn zaak, maar zijn gokverslaving deed hem de das om. Hij kreeg intussen een verbod om een financieel beroep uit te oefenen en werkt nu in een andere branche.”

S.D. was aanwezig op zijn proces en bood zijn excuses aan bij de slachtoffers. “Het doet mij pijn om te horen dat ik geen spijt zou hebben. Geloof mij: dat heb ik wel. Ik ben ook nooit gaan lopen. Maar ik kan de klok helaas niet terugdraaien. Die 1,2 miljoen euro ging integraal naar mijn gokverslaving. Nu heb ik niets meer. Ik lig hier elke nacht van wakker en zal alles doen om dat geld terug te betalen.”

De rechtbank doet uitspraak op 11 december. Het onderzoek naar de feiten bij Boudewijn Seapark is nog aan de gang. (AFr)