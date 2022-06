Schikking van bijna tien miljoen euro tussen fiscus en Ghelamco goedgekeurd

De rechtbank van Brugge heeft maandagochtend een akkoord tussen de fiscus en vastgoedontwikkelaar Ghelamco goedgekeurd. Door de deal moet Ghelamco bijna tien miljoen euro belasting betalen, veel minder dan de oorspronkelijke claim van 153 miljoen euro.

Met de goedkeuring door de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge komt een einde aan een van de fiscale geschillen tussen Ghelamco Group en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van Gent. Alles draaide rond een dividend van 430 miljoen euro dat Ghelamco eind 2016 ontving van zijn Cypriotische dochter Granbero Holdings. De belastinginspectie kwam vervolgens met een fiscale claim van 153 miljoen euro op de proppen. Volgens de fiscus had het bedrijf onterecht de aftrek voor ‘definitief belaste inkomsten’ (DBI) toegepast op dat bedrag van 430 miljoen euro.

Buiten de rechtszaal onderhandelde Ghelamco met de belastinginspectie over de claim. Uiteindelijk leidde dat ook tot een akkoord tussen beide partijen. Zo werd geoordeeld dat bijna 416 miljoen euro van dat dividend wel degelijk voldeed aan de voorwaarden om de zogenoemde DBI-aftrek toe te passen. Anderzijds moest Ghelamco toegeven dat het bijna 19 miljoen euro compenseerbare overdraagbare verliezen en bijna 2,9 miljoen euro aftrek voor risicokapitaal onvoldoende had bewezen. In het akkoord werd ook opgenomen dat de overtreding werd begaan zonder opzet om belasting te ontduiken en zonder het oogmerk om te schaden. Van de oorspronkelijke claim van 153 miljoen euro bleef in het met de fiscus gesloten akkoord nog iets meer dan 9,2 miljoen over, te vermeerderen met nalatigheidsintresten.