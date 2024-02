Ruim dertig jaar na eerste veroordeling riskeert onverbeterlijke oplichtster uit Brugge alweer 37 maanden cel: “Ik besef dat het zo niet verder kan”

Al sinds 1991 rijgt Florence D. de veroordelingen voor oplichting aaneen. Zo verkocht ze op grote schaal nepreizen en onbestaande festivaltickets. Nu riskeert ze alweer 37 maanden cel omdat ze bij tientallen mensen voorschotten losweekte met de verhuur van een fictieve vakantiewoning. En toen een kennis van haar in psychiatrie belandde, rook D. nog een andere kans.

“Je liegt en bedriegt al dertig jaar lang”, nam de rechter donderdag de hardleersheid van Florence D. op de korrel. In 2010 kreeg de Brugse vier jaar effectief voor de verkoop van meer dan honderd nepreizen. En in mei 2017 kreeg ze nog eens achttien maanden cel voor 34 oplichtingen via internet. Ze verhuurde mobilhomes en verkocht tickets voor Tomorrowland, maar dat bleek allemaal gebakken lucht.

In mei 2018 mocht D. de Brugse gevangenis tijdelijk verlaten met een uitgaansvergunning. Maar ze keerde niet terug en dook onder in de flat van een drank- en medicatieverslaafde vrouw in Blankenberge. Toen die in die eind september 2021 in de psychiatrie belandde, besloot D. haar woning te huur te zetten. Een tiental gedupeerden kwamen de flat bezichtigen, tekende een valse huurovereenkomst en betaalde een voorschot op de eerste maandhuur.

Lening

D. deed ook diverse uitgaven met de bankkaart van de vrouw die haar onderdak verschafte en probeerde zelfs een autolening van 12.900 euro op haar naam af te sluiten. Toen dat niet lukte kocht D. de wagen met het geld van de vrouw, die haar eind 2021 uiteindelijk aan de deur zette. Hierop trok Florence D. in bij Blankenbergenaar R.D. (68). Onder diens naam verhuurde ze via diverse websites een fictieve vakantiewoning. Zo kon ze liefst 27 gedupeerden een voorschot ontfutselen.

Eind september 2022 belandde D. uiteindelijk terug in de gevangenis en daar zit ze na zeventien maanden nog steeds. De procureur vroeg donderdag 37 maanden effectieve celstraf. “Het risico dat ze opnieuw feiten pleegt is torenhoog”, stelde hij.

Vakantiewoning

De advocate van D. drong aan op mildheid. “Die bankkaart was gekoppeld aan een gemeenschappelijke rekening”, pleitte meester Daphné Florequin. “Mijn cliënte stortte er haar zwarte inkomsten op om die te beleggen in aandelen. Toen er wrevel ontstond over geld, maakte mijn cliënte een kapitale fout. Maar ze had wel degelijk toestemming om die lening af te sluiten.”

De oplichtingen met de vakantiewoning schoof Florence D. grotendeels in de schoenen van R.D., die een jaar cel riskeert voor medeplichtigheid. De zestiger ontkent evenwel elke betrokkenheid. “Mijn cliënt is een kwetsbaar persoon van wie mevrouw misbruik maakte”, pleitte meester Koen Blomme. “Hij is een sukkelaar die niet in staat is om dergelijke feiten te plegen. Hij is zelf een slachtoffer.”

In haar laatste woord legde D. uit dat ze de feiten pleegde uit geldnood. “Ik besef dat het zo niet verder kan”, zuchtte ze. “Ik heb hulp nodig, onder toezicht van justitie.” Maar op de vraag van de rechter hoe ze haar problemen concreet ging aanpakken, moest D. het antwoord schuldig blijven. De uitspraak volgt op 28 februari. (AFr)