Roeselarenaar blijft dopgeld dochter incasseren terwijl ze in Amerika woont

Een 62-jarige man uit Roeselare riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor uitkeringsfraude.

Toen de dochter van Jean-Pierre B. (62) niet reageerde op een uitnodiging voor een gesprek bij de VDAB, stelde de RVA eind 2017 een onderzoek in. Dat wees uit dat de vrouw, die sinds 2016 een werkloosheidsuitkering ontving, al enige tijd in de Verenigde Staten woonde. Haar vader, die op dat moment nog in Kemmel woonde, bleef wel stempelkaarten op haar naam bij de RVA indienen. Hij ondertekende die zelf. Op die manier ontving hij ten onrechte bijna 19.000 euro.

47 veroordelingen

B. beweerde tijdens zijn proces dat hij handelde op vraag van zijn dochter. “Het was niet mijn bedoeling om fraude te plegen”, zei hij. De man, die tegenwoordig in Roeselare woont, is al lang geen onbekende meer voor het gerecht. Hij liep al 47 veroordelingen op, vooral voor verkeersovertredingen maar ook voor fraude.

In de zaak van de uitkeringsfraude betaalde de man al 4.000 euro terug. Om hem de kans te geven nog meer af te betalen, stelde de rechter de zaak uit naar 23 september. Intussen zal ook worden onderzocht of hij in aanmerking komt voor een werkstraf. (AFr)