Roemeense vrachtwagenchauffeur in de cel voor mensensmokkel via Zeebrugge

Een Roemeense vrachtwagenchauffeur werd eind juli vanuit zijn thuisland overgeleverd op verdenking van mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De bewuste containers met transmigranten werden in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk verscheept.

In de loop van 2019 werden in het Verenigd Koninkrijk meermaals transmigranten aangetroffen in containers afkomstig uit Zeebrugge. Het ging om groepen tot twaalf mensen, waaronder ook gezinnen met kinderen. Uit de transporten ontvingen de hulpdiensten ook meerdere noodoproepen. De bewuste containers bleken op Belgisch grondgebied steeds door hetzelfde bedrijf verplaatst te zijn. Dat zogenoemde shuntbedrijf had meerdere Roemeense vrachtwagenchauffeurs in dienst. Op dat moment beschikten de speurders echter over onvoldoende harde elementen om verdachten te arresteren.

Dankzij informatie uit andere onderzoeken kon de scheepvaartpolitie de puzzel uiteindelijk toch in elkaar doen vallen. Begin februari 2022 konden zo al vier Roemeense verdachten opgepakt worden. Eén van de chauffeurs verklaarde dat de transmigranten tijdens een tussenstop in zijn trailer werden verstopt. Door die tussenstops wekte de duur van de ritten argwaan bij de speurders.

Cornel C. werd op zijn beurt begin mei ingerekend in Roemenië. De verdachte werd eind juli uitgeleverd aan België en vervolgens aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat C. minstens een maand langer in de cel moet blijven.

Volgens het Brugse parket zal de bende zich wellicht dit najaar al voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. “Er wordt zwaar getild aan vrachtwagenchauffeurs die de transmigranten aan hun lot overlaten, met diverse noodoproepen tot gevolg”, reageert procureur Frank Demeester.