Rode diesel en drie kilo illegale tabak kunnen zeventiger uit Staden fikse celstraf opleveren

Een 70-jarige man uit Staden moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor gesjoemel met tabak en rode diesel.

Op 7 juli vorig jaar doorzocht de politie de woning en opslagloods van D.D. in Staden. Naast enkele verboden wapens en munitie werd in de loods ook drie kilogram tabak zonder fiscale zegels aangetroffen. “Er lagen ook jerrycans met resten van rode diesel, die de beklaagde gebruikte om de brandstoftank van zijn personenwagen te vullen”, verduidelijkte de raadsman van Douane en Accijnzen.

De zeventiger bleek niet aan zijn proefstuk toe want in 1996 werd hij al eens veroordeeld voor illegaal gebruik van rode diesel, die onder een lager accijnstarief valt en enkel getankt mag worden in voertuigen die niet bestemd zijn voor de openbare weg. In november 2022 kreeg D. vier maanden cel met uitstel voor tabak zonder fiscale zegels.

Voor de nieuwe inbreuken riskeert de man vier maanden tot vijf jaar cel en tot ruim 11.000 euro boete voor de tabak. Voor het gesjoemel met de rode diesel hangt hem nog eens 1.000 tot 10.000 euro boete boven het hoofd.

Volgens de verdediging gebruikte D. de rode diesel uit financiële noodzaak. “Die drie kilo tabak lag bij een huiszoeking in juli 2021 al in zijn garage, maar enkel de negen kilo die in zijn woning lag werd toen in beslag genomen”, aldus meester Rik Demeyer, die vroeg om voor de tabak geen straf meer op te leggen.

Eind november 2022 kreeg D.D. ook al eens vijftien maanden cel, waarvan vijf met uitstel, voor illegale wapenhandel. Bij de huiszoeking in juli 2021 werden immers ook alarmpistolen, pepperspray, tasers en een grendelgeweer aangetroffen. In hetzelfde dossier kreeg een gepensioneerde landbouwer uit Roeselare een jaar cel, waarvan de helft effectief.

In het huidige dossier volgt de uitspraak op 13 december. (AFr)