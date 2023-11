Rechtbank beslist dat tien schuldeisers 636.000 euro moeten terugkrijgen van oud-minister Martens

De burgerlijke rechtbank in Kortrijk heeft een vonnis geveld in tien zaken met Luc Martens als beklaagde. Er werd beslist dat de oud-minister en ereburgemeester van Roeselare voor 636.000 euro aan leningen moet terugbetalen. Ook zijn echtgenote werd in zes zaken veroordeeld.

Van een oude kennis uit de zakenwereld tot dé vertrouweling van zijn kabinet. Tien personen – en dat is maar een fractie van de gedupeerden – hadden ze Luc Martens (77) voor de burgerlijke rechtbank gedaagd. Allen hadden ze de oud-minister voor CD&V en ereburgemeester van Roeselare een grote geld som geleend om hem even uit de nood te helpen. Hij zou snel terugbetalen, maar uiteindelijk verzaakte hij aan die belofte.

Vrijdagmorgen heeft de rechter een uitspraak gedaan in alle tien die zaken. In het totaal moet de voormalige politicus een bedrag van maar liefst 635.992,47 euro terugbetalen. De rechter oordeelde ook dat de gerechtskosten betaald moeten worden én dat er op die bedragen een interest moet betaald worden.

Rentevoet

In de meeste gevallen gaat het om de wettelijke rentevoet van 5,25 procent. Voor sommige gedupeerden ligt dat nog hoger. Bij een bedrijfsleider uit Roeselare werd de rente contractueel vastgelegd op zelfs 12 procent. Er werd door de advocaat van Martens gevraagd om mild te zijn, maar de rechter achtte ook de hogere procenten niet overdreven.

In zes zaken is ook zijn echtgenote, Chantal Van Audenhove, voormalig vice-rector van de KU Leuven veroordeeld. Het gaat om een bedrag van zo’n 330.000 euro. . Heel wat van die gelden werden namelijk op haar rekening gestort. Martens zei daar in een eerder interview over dat ze zelf geen schuld treft. In twee andere, nieuwe zaken die vrijdagmorgen gepleit werden, werd ze ook gedagvaard. Haar advocaat wees daar op het feit dat ze van niks wist.

Meer dan een miljoen euro

635.992,47 euro dus en dat is maar een fractie. Begin deze maand werd hij al veroordeeld tot de terugbetaling van 260.000 euro. Vrijdagmorgen werd nog eens 185.000 euro geëist van vier nieuwe burgerlijke partijen. Dinsdag moest Martens ook al voor de rechtbank in Ieper verschijnen. Twee ondernemers eisten daar 112.000 euro terug.

En er lopen nog zaken – het zou gaan om een bedrag van ruim 3 miljoen euro. Bovendien zouden er ook heel wat mensen zijn die hem niet voor de rechter slepen. Martens zelf blijft volhouden dat hij de geleende bedragen zal terugbetalen. Hij spande zelf ook al een rechtszaak aan tegen bedrijven die hem zouden opgelicht hebben met cryptomunten. (JD)