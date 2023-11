Priester Frans (72) vrijgesproken voor financieel pluimen van 91-jarige vrouw: “Hoop dat vertrouwen in mij terugkeert”

De 72-jarige priester Frans uit Veurne is door de rechter vrijgesproken op verdenking van het financieel pluimen van een intussen overleden 91-jarige vrouw die bij hem inwoonde. Volgens de familie van de vrouw maakte hij misbruik van haar kwetsbaarheid en pluimde hij haar voor 63.136 euro. De rechter vond geen enkel bewijs en oordeelde dat de twee als normaal feitelijk samenwonenden alles betaalden. “Ik ben opgelucht en hoop vooral dat het vertrouwen in mij terugkeert”, zegt priester Frans.

Het verhaal van de 72-jarige priester Frans en de 91-jarige vrouw begon tientallen jaren geleden. De priester was toen nog actief in Brugge en de vrouw woonde in Sijsele. De erg gelovige vrouw was een vaste bezoeker in de kerk en liep hoog op met de priester. Toen die verhuisde naar Veurne ging de vrouw vanaf 2010 zelf met hem samenwonen, eerst in de pastorij en later in een privéwoning. Dat werd steeds meer een doorn in het oog van de familie van de vrouw. Waar de verstandhouding eerst nog goed was, veranderde dat in de laatste levensjaren van de vrouw. Het stak de familie vooral dat de priester via een notaris een zorgvolmacht had en haar rekening kon beheren. Volgens de familie pluimde de priester haar jarenlang. “Wij berekenden dat zij 80% van alle kosten voor haar rekening moest nemen en dat dit haar 63.136 euro kostte.” De vrouw verhuisde op vraag van haar familie in september 2020 terug naar een woonzorgcentrum in Brugge en daar overleed ze een half jaar later.

Feitelijk samenwonenden

Zowel de familie als de procureur vroegen een veroordeling maar de rechter sprak de priester over de hele lijn vrij. “Voor mij is het duidelijk dat zij samenleefden als elke normaal feitelijk samenwonenden”, motiveerde de rechter. “Hun uitgavenpatroon bleef al die jaren gelijk. Er zaten geen buitensporige kosten bij. Het gaat over boodschappen, uitstappen naar musea, restaurantbezoeken en enkele reizen. De priester legt zelf diverse bewijzen en foto’s voor dat de vrouw er gelukkig uit zag op die uitstappen. Bovendien is er geen sprake van misbruik van een kwetsbaar persoon. Haar toestand ging er misschien wel op achteruit, maar zelfs notarissen oordeelden nog in 2020 dat ze wilsbekwaam was om aktes op te stellen.”

Vertrouwen herstellen

Priester Frans werd dus over de hele lijn vrijgesproken en moet de familie geen cent terugbetalen. “Al moeten we natuurlijk het beroep afwachten, maar het oordeel lijkt ons duidelijk”, zegt zijn advocaat Johan Decadt. De priester zelf is opgelucht. “Ik ben opgelucht maar er is geen hoerasfeer”, zegt priester Frans. “Dit proces was slopend en had niet gehoeven. Ik heb jarenlang goed gezorgd voor die vrouw en zij voor mij. Het is jammer dat er daar geen dankbaarheid voor was. Een familielid van die vrouw is zelf priester. Ik zou heel graag met die man over alles eens spreken. Sowieso hoop ik eerst dat het vertrouwen in mij terugkeert. Al wat ik deed was barmhartig omgaan met die vrouw.” (JH)