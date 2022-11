Postbode uit Wingene onderschept en vervalst document om eindejaarspremie op te strijken: 80 uur werkstraf

Een 60-jarige vrouw uit Wingene heeft voor de Brugse strafrechtbank 80 uur werkstraf gekregen voor schriftvervalsing en uitkeringsfraude. Als postbode onderschepte ze een document en vervalste dit om een eindejaarspremie op te strijken.

Op 14 maart 2020 stapte een man uit Wakken naar de politie. Hij vermoedde dat iemand zijn eindejaarspremie van 2018 had afgesnoept. “Normaal krijg ik op het einde van jaar altijd een document van het sociaal fonds met het bedrag van mijn eindejaarspremie voor het volgende jaar”, verklaarde hij. “Toen ik het document eind 2019 ontving kwam ik tot het besef dat ik dit het jaar eerder niet had ontvangen. Het vermelde rekeningnummer klopte ook niet.”

De man, die in november 2018 verhuisd was van Wingene naar Wakken, ging op onderzoek uit en kwam via het OCMW te weten dat zijn eindejaarspremie van 2018 wel degelijk was uitbetaald. Hij vroeg een kopie op van het ingediende document en stelde vast dat zijn rekening geschrapt was en vervangen door een ander. Dat nummer bleek toe horen aan een 60-jarige vrouw uit Wingene. De vrouw, die als postbode werkt, ontkende het gesjoemel maar een schriftonderzoek deed haar de das om. Op haar proces ontkende ze de feiten niet langer.

De onterecht ontvangen premie van 1.335 euro moet ze van de rechter terugbetalen aan het slachtoffer. (AFr)