Politiezone Vlas waarschuwt voor valse bankmedewerkers aan telefoon en voordeur

De politiezone VLAS waarschuwt de inwoners van Kortrijk, Kuurne en Lendelede opnieuw na een recent feit, waarbij een oudere man bijna het slachtoffer werd van gewiekste criminelen.

De ene dader belt eerst het slachtoffer op in het Nederlands, doet zich voor als bankmedewerker, en meldt dat er geld verdwenen is van de bankrekening. Na het telefoongesprek komt er telkens een tweede dader die zich voordoet als collega-bankmedewerker naar het huis van het slachtoffer, zogezegd om te helpen en het geld te recupereren.

In realiteit is dit net het omgekeerde en is het een crimineel die langskomt om het slachtoffer financieel op te lichten. Ook in november 2022 gebeurden al een viertal feiten in de politiezone VLAS. Er kon toen telkens ofwel geld overgeschreven worden naar de rekening van de daders, of er gebeurden fysieke of online aankopen met de bankkaart of er kon geld afgehaald worden via een bankautomaat, of een combinatie hiervan.

Verdachte geldtransactie

“Een tweetal weken geleden werd een inwoner uit Kuurne het slachtoffer, een bejaarde man van 76 jaar. Het is dus belangrijk dat de jongere generaties hun (groot)ouders inlichten over het bestaan van deze oplichtingspraktijken”, meldt politiezone Vlas. De bejaarde man kreeg telefoon van een man die zei bankmedewerker te zijn en deelde mee dat er een verdachte geldtransactie gebeurd was en een som geld, 800 euro, van de bejaarde man zijn rekening werd gehaald door criminelen.

De ‘bankmedewerker’ zei tegen het slachtoffer dat de bank het geld kon recupereren, maar dat hij daarvoor zo snel mogelijk zijn bankkaart moest binnenbrengen of dat hij de nodige bankverrichtingen moest doen. Gezien de hoge leeftijd van het slachtoffer stelde de bankmedewerker voor om een collega langs te sturen om te helpen, want toevallig was er een collega in de buurt. Even later stond er effectief een dame aan de voordeur van het slachtoffer, dit terwijl de andere ‘bankmedewerker’ nog aan de telefoon was, wat het vertrouwen deed groeien bij het slachtoffer. Daarna werd er ingehaakt en vroeg de vrouwelijke ‘bankmedewerker’ aan het slachtoffer om bepaalde handelingen uit te voeren, zoals een kaartlezer en pc-banking gebruiken.

Argwaan

“Hier bleef het gelukkig bij een poging, want plotseling kreeg het slachtoffer argwaan en ging hij niet in op de vraag om onder meer zijn bankkaarten af te geven. Bij de vorige feiten in november 2022, slaagden de criminelen wel in hun opzet.”

De politiezone VLAS wil haar inwoners waarschuwen en geeft deze tips: geef nooit je bankkaart en/of pincode aan iemand die je niet (goed) kent; een bankmedewerker zal zelf nooit vragen om je geheime pincode te geven; er komt nooit zomaar een bankmedewerker bij jou thuis langs; aarzel niet om te bellen naar het lokaal oproepnummer 1701 van de PZ VLAS als je telefoon krijgt van een zogezegde bankmedewerker en je de zaak niet vertrou; ben je eerder al slachtoffer geworden van deze vorm van oplichting, maak dan zeker een afspraak om aangifte te komen doen in het commissariaat.