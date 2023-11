Politiezone Vlas waarschuwt voor valse bankmedewerkers aan de telefoon: “Onderzoek loopt”

De politiezone Vlas vestigt de aandacht op minstens twee recente feiten van phishing, waarbij criminelen eerst een valse e-mail stuurden en zich daarna aan de telefoon voordeden als bankmedewerker. Beide slachtoffers speelden een hele grote som geld kwijt.

Twee slachtoffers op dezelfde dag

De twee feiten dateren van maandag 6 november. Een eerste slachtoffer uit Marke kreeg die bewuste namiddag een e-mail van de bank KBC met daarin een link om een nieuwe kaartlezer aan te vragen. Het slachtoffer activeerde de link en enkele minuten later kreeg hij telefoon van een persoon die zich voordeed als medewerker van KBC. De bankmedewerker deelde mee dat de e-mail die het slachtoffer kreeg een valse mail was en dat hij daarom het geld op de bankrekening van het slachtoffer op een andere, veilige rekening zou zetten tot het probleem opgelost is. Het slachtoffer ging hierin mee en schreef 40.000 euro over op die rekening.

Zowel de e-mail, de bankmedewerker als de veilige rekening waren uiteraard vals en maakten deel uit van de oplichtingspraktijken van internetcriminelen.

Het andere slachtoffer uit Kortrijk kreeg diezelfde avond ook een sms van de bank KBC met de melding dat er verdachte transacties werden gedaan op zijn bankrekening. Ook hier kreeg het slachtoffer kort na de sms telefoon van een zogezegde bankmedewerker van KBC. Er werd hem voorgesteld om al het geld over te schrijven naar een andere rekening van hem bij KBC. Het slachtoffer voerde de nodige handelingen uit en op het ogenblik dat al het geld werd overgeschreven naar zijn andere rekening werd hem meegedeeld dat er een viruscontrole zou uitgevoerd worden. Tijdens deze viruscontrole werd al het overgeschreven geld ontvreemd, dit voor iets meer dan 21.000 euro.

Ook hier waren zowel de sms, de bankmedewerker als de viruscontrole vals.

“Het onderzoek naar de daders loopt, samen met de mogelijkheid om het verloren geld (voor een stuk) te recupereren”, klinkt het bij politiezone Vlas.