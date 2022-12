Politiezone RIHO waarschuwt voor valse bankmedewerkers aan de telefoon en aan huis

De laatste weken merkt de politiezone RIHO een enorme stijging op in het aantal diefstallen met list. Vooral het aantal gevallen van oplichting door nepbankiers is opmerkelijk. De oplichters richten zich vooral naar senioren. “Binnen onze zone zijn er al zes vaststellingen”, klinkt het bij de

In de maand november werden verschillende senioren uit Roeselare, Izegem en Hooglede het slachtoffer van deze nieuwe en opmerkelijke vorm van oplichting. De daders bellen hun slachtoffer eerst op. Daar krijgen ze te horen dat er verdachte transacties zijn gebeurd op hun bankrekening. Als het slachtoffer snel handelt, kan de bank zogezegd de vreemde transacties recupereren. De valse bankmedewerker komt heel behulpzaam en beleefd over. Na een woordje uitleg stelt de nepbankier voor om een collega langs te sturen bij het slachtoffer thuis.

Even later krijgt het slachtoffer daadwerkelijk iemand aan de deur. Eens binnen doet de nepbankier verschillende verrichtingen met de bankkaart en vragen ze aan het slachtoffer om hun pincode in te geven via een kaartlezer. Uiteindelijk knipt de dader de bankkaart in twee en beweert dat het slachtoffer een nieuwe bankkaart opgestuurd zal krijgen. In realiteit krijgen de oplichters toegang tot de bankrekening van het slachtoffer. Bij de slachtoffers verdween er dagelijks duizenden euro’s van hun bankrekening.

Aangifte doen en bankkaart via Cardstop blokkeren

“We merken dat vooral senioren slachtoffer worden van de nepbankiers. We rekenen daarom op hun kinderen en kleinkinderen om senioren in te lichten over deze vorm van oplichting”, vertelt woordvoerder Carl Vyncke. “Een bankmedewerker zal nooit zomaar bij je thuis langskomen en vraagt nooit om je geheime pincode. Geef ook nooit je bankkaart met iemand mee. Heb je een vreemd bericht of telefoontje ontvangen van de bank? Ga dan langs in een bankkantoor en vraag om meer uitleg. Verwittig de politie zo vlug als mogelijk ook al is de oplichter nog in de woning”.

De politie raadt ieder slachtoffer aan om zeker aangifte te doen van oplichting in het politiekantoor. Blokkeer ook meteen je bankkaart via Cardstop.