Politiezone Midow organiseert avond over cybercriminaliteit: “Al 1,2 miljoen euro verloren via internetfraude”

De politiezone Midow organiseert op 16 januari een infoavond rond cybercriminaliteit. In de zone ging in 2022 immers al meer dan 1,2 miljoen euro in rook op door internetfraude. “Voor veel mensen lijkt dit een ver-van-mijn-bedshow maar alle voorbeelden die ik op de infoavond zal aanhalen, komen uit de zone”, zegt Nomi Lapin, stagair bij Midow die de avond organiseert.

Nomi Lapin (21) uit Wevelgem is studente Maatschappelijke Veiligheid en doet momenteel een tweede stage bij PZ Midow. “Vorig jaar was ik hier zeven weken en ik merkte dat er enorm veel aangiftes gedaan werden rond internetfraude”, zegt Nomi. “Nu ben ik hier opnieuw elf weken en er blijven dagelijks nieuwe zaken met telkens vernieuwde technieken uitkomen. Daarom organiseren we zowel interne opleidingen, zodat de politie slachtoffers de juiste info kan geven, als deze infoavond voor de burgers.”

Preventief werken

“Voorheen zette de politie vooral in op nazorg voor slachtoffers, maar het parket vervolgt lang niet alle zaken en de daders zijn erg moeilijk te vatten. Daarom willen we ook preventief werken. Op de infoavond zal ik aan de hand van voorbeelden uit de zone toelichting geven bij de verschillende methodes van internetfraude. Zo is er de klassieke phishing waarbij oplichters via valse mails je identiteits- of bankgegevens willen achterhalen. Niet bij elke vorm van fraude gaat geld verloren, maar we raden de burgers aan om ook een melding te maken als bijvoorbeeld hun mailbox of Facebookpagina gehackt werd. Dergelijke hacking en phishing komen het vaakst voor al gaat het meeste geld verloren aan vriendschapsfraude. Daarbij zoeken oplichters via sociale media contact en met een triestig verhaal troggelen ze geld af van goedbedoelende mensen.”

De infoavond over hoe je al deze valkuilen en meer kan opsporen, vindt plaats op 16 januari om 19.30 uur in de Cultuurfabriek in Ingelmunster. Inschrijven kan via deze link.