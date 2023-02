Politie zoekt getuigen nadat man uit Houthulst opgelicht werd door twee valse bankmedewerkers

Een man uit Houthulst werd vrijdag opgelicht door twee valse bankmedewerkers die samenwerkten om hem in de val te lokken. De ene belde de man op om te melden dat er iets niet pluis was met zijn bankrekening waarna een kompaan langsging ‘om alles op te lossen’. “We roepen op tot getuigen die mogelijk een verdachte wagen zagen”, meldt politiezone Polder.

Het was vrijdag rond het middaguur toen de inwoner van Houthulst plots telefoon kreeg. Een man zei hem dat hij een verdachte transactie op de bankrekening van het slachtoffer had kunnen tegenhouden. Maar om de transactie volledig te stoppen zou een medewerker van KBC ter plaatse moeten komen om de bankkaart te blokkeren. Het slachtoffer stemde toe en een half uur later stond een man aan zijn deur, die hem zei voor KBC te werken.

Computer overgenomen

“In samenspraak met de onbekende opbeller slaagde de valse bankmedewerker erin om de PC-bankingcodes te ontfutselen”, zegt politiezone Polder. “Tien minuten later verliet de valse bankmedewerker de woning van het slachtoffer. Bij het verlaten van de woning deelde hij het slachtoffer mee dat zijn collega aan de lijn verder instructies zou geven. De onbekende aan de telefoon slaagde er vervolgens in om de computer van het slachtoffer op afstand over te nemen om, zogezegd, een scan van de computer uit te voeren. Omstreeks 15.30 uur werd de verbinding verbroken. Daarna stelde het slachtoffer vast dat hij opgelicht was met een financieel nadeel tot gevolg.” Hoeveel gestolen werd kon het slachtoffer nog niet meedelen.

Oproep tot getuigen

De politie is een onderzoek gestart en roept op tot getuigen om de zaak mee te helpen oplossen. “De persoon die zich uitgaf voor bankmedewerker is tussen de 25 à 30 jaar oud, heeft kort haar, donkere huidskleur en spreekt Nederlands”, geeft de politie mee. “Hij verplaatst zich wellicht met een auto en werd mogelijks opgemerkt in de Steenstraat in Diksmuide en in de Steenstraat in Houthulst. Indien er nog inwoners uit de politiezone benaderd of opgelicht werden door valse bankmedewerkers dan roepen we op om de feiten onmiddellijk te melden aan de betrokken financiële instelling maar ook aangifte te doen bij politie. Hiervoor kan men steeds terecht in het centraal onthaal van onze politiezone in de Sint-Sebastiaanlaan 8 in Diksmuide (051/51.00.00), ofwel via de wijkinspecteur.” Voor dringende gevallen of tussenkomsten kan altijd de 101 gebeld worden. (JH)