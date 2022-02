Politie Westkust waarschuwt voor valse verkoper van Rolexhorloges

De politiezone Westkust waarschuwt voor een valse verkoper van Rolexhorloges die al enkele malen gespot werd in de regio. Het gaat om oplichting.

De man werd reeds tweemaal gezien in de zone. Maar mogelijks benaderde hij al meerdere mensen die vervolgens de politie nog niet oop de hoogte brachten. “Wij waarschuwen graag voor een Italiaanse man die personen in het Frans aanspreekt vanuit zijn voertuig met Franse nummerplaat”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van Westkust.

“De oplichter doet zich voor als een vertegenwoordiger van Rolex. Hij doet alsof hij zijn slachtoffers kent en vraagt hen hoe het met hen gaat om zo hun vertrouwen te winnen. Hij vraagt daarna de slachtoffers om in zijn voertuig te stappen. Vervolgens biedt hij ‘Rolexhorloges’ aan in ruil voor een som geld om naar eigen zeggen een bloemenkrans te kopen voor zijn overleden moeder. Een melder werd aangesproken in Nieuwpoort. Een andere melder werd aangesproken in Koksijde. Gelukkig hadden beiden plots door dat het om oplichting ging en zijn ze geen geld kwijt. De geschatte leeftijd van de oplichter is 55 jaar, hij heeft een beginnende baard en een verzorgd uiterlijk.”

De politie waarschuwt bewoners die zelf met hem te maken krijgen om zeker niet in zijn wagen te stappen. Beter kan je de politie onmiddellijk bellen via 058 533 000. (JH)