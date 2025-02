Politie Westkust arresteert 25-jarige man die zich al meermaals uitgaf als bankmedewerker: “Slachtoffer verloor 21.700 euro”

Politiezone Westkust is er in geslaagd om een 25-jarige man uit Denderleeuw te ontmaskeren als valse bankmedewerker, die meerdere slachtoffers maakte. Hij werd dinsdag na een huiszoeking gearresteerd. Het onderzoek begon toen hij een 75-jarige man uit Koksijde had opgebeld waarna zijn bankkaarten en banklezer werd meegenomen. Die man verloor liefst 21.700 euro.

De arrestatie van de 25-jarige man uit Denderleeuw is het resultaat van een onderzoek die vorige maand begon bij politie Westkust. “Het onderzoek startte na een aangifte op 19 januari 2025 door een 75-jarige inwoner uit Koksijde. Het slachtoffer had eerder geklikt op een mailbericht die afkomstig leek van Christelijke Mutualiteit (CM) maar phishing bleek te zijn. Kort hierna werd het slachtoffer opgebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van Belfius waarop even later een man langskwam om de bankkaarten en banklezer mee te nemen. Nadien gebeurden er meerdere frauduleuze cashopnames met de meegenomen bankkaarten in Koksijde en in Sint-Gillis, met een totaal nadeel van 21.700 euro.”

Meerdere slachtoffers

De politie zette het onderzoek verder en kon verschillende feiten aan elkaar koppelen. “Zo zou de verdachte in de loop van de maand januari ook hebben toegeslagen in Waregem en Zutendaal”, vervolgt de politie. “De toegepaste modus operandus was dezelfde: ook hier werden slachtoffers, beide tachtigers, opgebeld en bezocht door een valse bankmedewerker die de bankkaarten meenam en deze gebruikte om geld af te halen. De beide slachtoffers verloren elk enkele duizenden euro’s. Het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek. Op 4 februari ging PZ Westkust over tot een huiszoeking in Denderleeuw waarbij een 25-jarige man werd gearresteerd. Na verhoor werd de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Veurne die besliste om de man aan te houden. Op verzoek van het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, zet politie Westkust het onderzoek verder.”

De politie geeft nog eens een aantal tips mee, waarbij de belangrijkste is om nooit telefonisch vertrouwelijke gegevens mee te geven. (JH)